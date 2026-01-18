Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ОЛЕЙНИКОВА: «К сожалению, я не могу убить их прямо на теннисном турнире»
WTA
18 января 2026, 15:41 |
723
2

ОЛЕЙНИКОВА: «К сожалению, я не могу убить их прямо на теннисном турнире»

Александра высказалась об участии россиян в теннисных турнирах

18 января 2026, 15:41 |
723
2 Comments
ОЛЕЙНИКОВА: «К сожалению, я не могу убить их прямо на теннисном турнире»
SportSnap.nl. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова рассказала о своем отношении к участию россиян в теннисных турнирах:

– Когда ты пытаешься сделать что-то полезное, само напоминание о войне – оно создает для организаций проблемы, потому что они пытаются сделать такую картинку, будто все нормально, мы просто играем в теннис, это лучше продается. Им интересна именно эта сторона спорта.

Все классно, мы тут вне политики, собрались поиграть в теннис. Но таким образом они допускают реальных сторонников Путина, людей, которые поддерживают геноцид, поддерживают войну, которые абсолютно ужасны, как и то, что WTA позволяет им зарабатывать – они потом это конвертируют в то, чтобы убивать мирное население Украины. Они конвертируют свою публичность для того, чтобы помогать распространять путинскую пропаганду.

И, если честно, я даже не знаю, какими словами говорить и доносить это, потому что у меня просто… Я пыталась очень долго, но у меня сейчас… Я уже прямо говорю: «Ну, ок, вы для меня в этом плане – то же самое, как если бы вы допустили сторонников Гитлера». Но когда я так говорю, тогда: «Нет-нет, ты что? Нет, мы ни в коем случае…», – и как-то начинают оправдываться.

Также меня поражает какая-то безразличность к украинцам. Почему так мотивирует этот фактор репрезентации, потому что такое впечатление, что человеческое горе – это страшно, это трагедия, война, геноцид – это очень ужасно, но когда это касается украинцев, то на это можно закрыть глаза. И с этим очень-очень тяжело.

У меня в этом сезоне, который оказался гиперуспешным, был даже довольно продолжительный депрессивный эпизод. У меня после первого турнира Grand Slam был действительно реальный нервный срыв. Когда я возвращалась с «Уимблдона» – кажется, первый турнир Grand Slam, я должна быть суперсчастлива. Я просто не могла успокоиться, два дня я постоянно рыдала. Я была в состоянии истерики из-за того, что это действительно событие, к которому я шла очень-очень долго. И я никогда бы не дошла до этого результата, если бы не мой папа.

Я приезжаю на это событие, которое действительно невероятное. Я вижу эту русню, я понимаю, что это люди, которые поддерживают войну, поддерживают убийства. И при этом я понимаю, что мой папа не может быть на одном из самых важных событий в моей жизни, в которое он вложил просто невероятные усилия, чтобы я смогла дойти до этого, из-за того, что он вынужден защищать страну от вот таких вот тварей. Я это вижу, и меня просто от этой несправедливости… Меня потом довольно долго держало это состояние. Мне даже удалось турнир выиграть, но мне просто удалось это отделять, когда я выходила на корт. Потому что все равно игру я люблю.

– Как говорит ваш папа, планы и намерения, а не желания. Но в этом смысле желание показать русне ее место – оно помогало, заряжало вас?

– Я на самом деле стараюсь даже здесь это отделять, потому что мое желание русню видеть… Я считаю, что ей место только в аду, и больше ей нигде нет места – и это моя четкая позиция. К сожалению, я не могу их убить прямо на теннисном турнире.

По теме:
Склоним головы. Шахтер по профессии, Халк – как фанат и на фронте
Какие шансы у украинок? Костюк идет в топ-10 фавориток на трофей Aus Open
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
Александра Олейникова российско-украинская война
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18 января 2026, 09:12 22
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Другие виды | 18 января 2026, 12:40 3
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли

Среди уступивших был украинец Аонишики, а Соколовский одержал шестую победу

Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Теннис | 18.01.2026, 15:02
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Теннис | 18.01.2026, 04:02
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Футбол | 17.01.2026, 16:26
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Найсміливіша наша тенісистка, говорить так як є
Ответить
+3
Vitaly Kozak
Неймовірна дівчина. Хочеться, щоб досягла якомога вищих висот у тенісі, не зважаючи на всі труднощі. Подкаст "Перший тенісний подкаст" в ютубі з нею і її батьком дивився, не відриваючись. Прекрасна українська мова, дуже гарний тембр голосу. Надзвичайне задоволення залишилось від перегляду: https://www.youtube.com/watch?v=Jr4iYzgSsAI&list=PLgoNK

swLNOlVVKoCar4qOnR0rHEKX8yfm&index=4
Ответить
0
Популярные новости
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 74
Теннис
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 2
Футбол
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
17.01.2026, 04:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем