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Испания
15 мая 2025, 23:47 | Обновлено 15 мая 2025, 23:51
614
0

Впервые за 28 лет хорватский футболист забил 20 голов в Ла Лиге

Им стал форвард «Осасуны» Анте Будимир

15 мая 2025, 23:47 | Обновлено 15 мая 2025, 23:51
614
0
Впервые за 28 лет хорватский футболист забил 20 голов в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Осасуне» со счетом 0:2.

Вторым голом в ворота Яна Облака отличился Анте Будимир.

Для 33-летнего хорватского нападающего этот гол стал 20-м в сезоне Ла Лиги.

Будимир стал третьим хорватским футболистом в истории Ла Лиги, забившим 20+ голов в одном сезоне.

24 – Давор Шукер (1993/94, Севилья)
24 – Давор Шукер (1996/97, Реал)
23 – Ален Петернац (1996/97, Вальядолид)
20 – Анте Будимир (2024/25, Осасуна)

Анте Будимир в этом сезоне установил личный рекорд по количеству голов в Ла Лиге:

20 – 2024/25
17 – 2023/24

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Анте Будимир Осасуна Осасуна - Атлетико Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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