Впервые за 28 лет хорватский футболист забил 20 голов в Ла Лиге
Им стал форвард «Осасуны» Анте Будимир
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Осасуне» со счетом 0:2.
Вторым голом в ворота Яна Облака отличился Анте Будимир.
Для 33-летнего хорватского нападающего этот гол стал 20-м в сезоне Ла Лиги.
Будимир стал третьим хорватским футболистом в истории Ла Лиги, забившим 20+ голов в одном сезоне.
24 – Давор Шукер (1993/94, Севилья)
24 – Давор Шукер (1996/97, Реал)
23 – Ален Петернац (1996/97, Вальядолид)
20 – Анте Будимир (2024/25, Осасуна)
Анте Будимир в этом сезоне установил личный рекорд по количеству голов в Ла Лиге:
20 – 2024/25
17 – 2023/24
20 - Ante Budimir 🇭🇷 is third Croatin player to score 20+ goals in a single season in @LaLigaEN history after Davor Suker (twice, 24 with Sevilla in 1993/94 and 24 with Real Madrid in 1996/97) and Alen Peternac (23 with Real Valladolid in 1996/97). Gun. 🔫 pic.twitter.com/CSVnpFVkAO— OptaJose (@OptaJose) May 15, 2025
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