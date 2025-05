Впервые за 28 лет хорватский футболист забил 20 голов в Ла Лиге

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Осасуне» со счетом 0:2.

Вторым голом в ворота Яна Облака отличился Анте Будимир.

Для 33-летнего хорватского нападающего этот гол стал 20-м в сезоне Ла Лиги.

Будимир стал третьим хорватским футболистом в истории Ла Лиги, забившим 20+ голов в одном сезоне.

24 – Давор Шукер (1993/94, Севилья)

24 – Давор Шукер (1996/97, Реал)

23 – Ален Петернац (1996/97, Вальядолид)

20 – Анте Будимир (2024/25, Осасуна)

Анте Будимир в этом сезоне установил личный рекорд по количеству голов в Ла Лиге:

20 – 2024/25

17 – 2023/24

