Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-капитан Динамо – о звезде сборной Украины: «Зверхний и эгоистичный»
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 00:02 |
1090
2

Экс-капитан Динамо – о звезде сборной Украины: «Зверхний и эгоистичный»

Морозюк высказался о Викторе Цыганкове времен «Динамо»

17 мая 2025, 00:02 |
1090
2
Экс-капитан Динамо – о звезде сборной Украины: «Зверхний и эгоистичный»
ФК Динамо. Николай Морозюк

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о звездном вингере Викторе Цыганкове.

«Цыганков – достаточно специфический человек, очень отличался от всех, даже от того нового поколения. Он был совсем другой, до сих пор такой.

Он спокойный, очень мало говорил – сам себе на уме. У него был свой план, как он это видел. Сначала было с ним проще, а потом, когда он почувствовал, что встает с одной ноги на две в первой команде, уже такой стал немножко капризный.

Когда я ушел из Динамо, слышал о таких ситуациях, где он вел себя немножко эгоистично, свысока – то есть «я уже Витя Цыганков». Это нормально, это жизнь, она была, есть и будет. Но ничего плохого о нем не могу сказать – он хороший человек», – сказал Морозюк.

Ранее Морозюк рассказал о финансах в украинском медиафутболе

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Николай Морозюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Цыганков
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед
Футбол | 17 мая 2025, 00:14 0
Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед
Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед

Решающий мяч на счету Марка Кукурельи

Журналист рассказал детали переговоров Шахтера с Ардой Тураном
Футбол | 16 мая 2025, 16:20 10
Журналист рассказал детали переговоров Шахтера с Ардой Тураном
Журналист рассказал детали переговоров Шахтера с Ардой Тураном

Договоренность между сторонами есть, но она не окончательная

Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Футбол | 16.05.2025, 03:11
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Футбол | 16.05.2025, 09:10
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Бокс | 16.05.2025, 04:44
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
олійник - не соромно збирати брудні плітки, якось невдахи тіпа лєонєнка? Ну, кубок вам балакіна вже подарила - чого не йметься закидувати на вентилятор в сторону ДК? Аа, чемпіонство просране не дає покою. Так Вітя Циганков не винний, що ви обісралися всюди. То навіщо ставати базарною бабою?
Ответить
0
apepa
Что думает Морозюк про ярмоленко?? Тоже эгоист и себялюбивец??
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
15.05.2025, 12:16 8
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 19
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 20
Другие виды
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
16.05.2025, 17:14 1
Бокс
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
15.05.2025, 00:31 4
Бокс
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
15.05.2025, 07:43 19
Футбол
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем