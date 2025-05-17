Экс-капитан Динамо – о звезде сборной Украины: «Зверхний и эгоистичный»

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о звездном вингере Викторе Цыганкове.

«Цыганков – достаточно специфический человек, очень отличался от всех, даже от того нового поколения. Он был совсем другой, до сих пор такой.

Он спокойный, очень мало говорил – сам себе на уме. У него был свой план, как он это видел. Сначала было с ним проще, а потом, когда он почувствовал, что встает с одной ноги на две в первой команде, уже такой стал немножко капризный.

Когда я ушел из Динамо, слышал о таких ситуациях, где он вел себя немножко эгоистично, свысока – то есть «я уже Витя Цыганков». Это нормально, это жизнь, она была, есть и будет. Но ничего плохого о нем не могу сказать – он хороший человек», – сказал Морозюк.

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