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  4. Экс-капитан Динамо: «Медиафутбол? Там платят больше, чем в УПЛ»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 19:14 |
650
0

Экс-капитан Динамо: «Медиафутбол? Там платят больше, чем в УПЛ»

Николай Морозюк рассказал о финансах в медиафутболе

14 мая 2025, 19:14 |
650
0
Экс-капитан Динамо: «Медиафутбол? Там платят больше, чем в УПЛ»
Instagram. Николай Морозюк

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк рассказал о финансах в украинском медиафутболе. Футболист заявил, что там платят больше, чем в некоторых клубах УПЛ.

– Вы упоминали о финансовой составляющей. Финансирование медиафутбола происходит в основном от рекламных интеграций или в командах есть определенные бюджеты, чтобы выплачивать те же зарплаты?

– Думаю, все индивидуально. У каждой команды свои возможности, подход и видение. Например, "Движение" работает по одной системе, достаточно эффективно – кто бы что ни говорил, но эффективно. Я сейчас в Профане. Возможно, здесь немного другая модель – не кардинально другая, но немного другая. Она также работает и дает эффект.

– Если не секрет, какая разница между зарплатами в медиафутболе и УПЛ? Слышала, что у некоторых клубов УПЛ они меньше.

– Конечно. Знаю об этом только из информации, которую мне кто-то рассказывал. Более чем уверен, что есть игроки в медиафутболе, которые получают большую зарплату, чем представители 3-4 команд УПЛ. Если вернуться назад – конечно, это были совсем не те деньги, не те зарплаты, как когда-то были в футболе. А вот на сегодня – да. Возможно, для кого-то странно, но это показатель, что развивается медиафутбол, медиафутбол жив. Даже не то, что развивается – очень быстро развивается.

Если вернуться на год назад, если бы мне сказали, что появятся уже какие-то зарплаты и так далее – я мог бы понять, если бы это были какие-то копеечные моменты, закрывающие горючее и так далее. Но нет – это уже сейчас деньги, которыми ты можешь покрыть свои… Не знаю, конечно, кто живет, но на них можно достаточно комфортно жить месяц.

Плюс если ты не стоишь на месте и развиваешь соцсети и вообще свою медийную жизнь – вот как у меня сейчас в планах. Хочу выйти на кардинально новый уровень и развиваться в медийном плане. Не знаю как для кого – для меня это профессионально. И это тоже дает дополнительную возможность зарабатывать хорошие деньги. Медиафутбол привлекает внимание рекламодателей, заинтересованных в рекламе, и также с нее можно зарабатывать, – сказал Морозюк.

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Николай Морозюк PROFAN медиафутбол Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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