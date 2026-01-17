Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИХАЙЛЕНКО: «Есть моменты, где тяжелее, чем обычно. Без этого вообще никак»
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 18:25 | Обновлено 17 января 2026, 18:26
Николай рассказал о первом тренировочном дне

ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился впечатлениями от начала зимних сборов в Турции:

– Конечно, всегда хочется возвращаться к работе. Все соскучились по работе, друг по другу соскучились. Надеюсь, что все хорошо отдохнули. Поэтому с новыми силами будем работать.

– Первая тренировка – насколько она для тебя была неожиданной? Вы бегали тест «йо-йо», был теннисбол – разные упражнения. Ожидал ли такой старт?

– Да, нам еще раньше сказали, что сегодня будет. Мы готовились к этому и в принципе знали, что будем делать сегодня.

– Прошлой зимой ты тоже выиграл тест «йо-йо». Получается, что держишь планку.

– Здесь нет такого, что ты выиграл этот тест. Просто каждый бегает столько, сколько может. Для меня главное не то, что я кого-то победил (это вообще не важно), а то, что в этом году побил свой результат. Это значит, что я стал лучше. Я доволен тем, что стал лучше, чем был.

– Был кто-то, кто тебя удивил во время этого теста? Максим Коробов с тобой боролся до конца.

– Не скажу, что он удивил. Он тоже крепкий парень. Если он тоже столько пробежал, значит, хороший результат. Значит, он тоже достаточно выносливый. Не скажу, что он удивил, он просто молодец.

– Что для тебя вообще самое сложное на сборах?

– Сборы – это подготовка, физический фундамент. Конечно, есть моменты, где тяжелее, чем обычно, но я считаю, что это нормальный процесс. Без этого вообще никак. Поэтому нужно относиться к этому с пониманием и воспринимать трудные моменты через призму того, что дальше будет легче.

Ранее сообщалось, что два легионера присоединились к «Динамо» на тренировочных сборах в Турции.

Николай Михайленко Динамо Киев
Иван Чирко Источник: ФК Динамо Киев
