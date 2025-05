ВИДЕО. Ракетка и теннисный мячик. Интер показал, как тренирует голкипера

36-летний швейцарский голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер тренирует реакцию перед решающими матчами в Серии А и финалом Лиги чемпионов.

Видео с тренировки опубликовали в соцсетях итальянского клуба.

Тренер вратарей заставляет Зоммера отбивать теннисные мячи, которые летят в ворота после удара ракеткой.

Теперь понятно, почему у Ямаля были проблемы с реализацией в матче с «Интером».

Ян Зоммер стал игроком «Интера» в 2023 году. С тех пор он – бессменный голкипер итальянской команды.

В этом сезоне голкипер провел за клуб 31 матч, в 12 из которых сохранил свои ворота нетронутыми.

Другой миланский клуб уступил в финале Кубка Италии «Болонье».

