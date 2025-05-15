ВИДЕО. Ракетка и теннисный мячик. Интер показал, как тренирует голкипера
Ян Зоммер готов отбивать удары от лидеров ПСЖ
36-летний швейцарский голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер тренирует реакцию перед решающими матчами в Серии А и финалом Лиги чемпионов.
Видео с тренировки опубликовали в соцсетях итальянского клуба.
Тренер вратарей заставляет Зоммера отбивать теннисные мячи, которые летят в ворота после удара ракеткой.
Теперь понятно, почему у Ямаля были проблемы с реализацией в матче с «Интером».
Ян Зоммер стал игроком «Интера» в 2023 году. С тех пор он – бессменный голкипер итальянской команды.
В этом сезоне голкипер провел за клуб 31 матч, в 12 из которых сохранил свои ворота нетронутыми.
Другой миланский клуб уступил в финале Кубка Италии «Болонье».
⚽ or 🎾?— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) May 13, 2025
It makes no difference to Sommer 🧤 pic.twitter.com/4B9sFs1gDI
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