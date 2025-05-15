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  4. ВИДЕО. Ракетка и теннисный мячик. Интер показал, как тренирует голкипера
Италия
15 мая 2025, 15:15 |
234
0

ВИДЕО. Ракетка и теннисный мячик. Интер показал, как тренирует голкипера

Ян Зоммер готов отбивать удары от лидеров ПСЖ

15 мая 2025, 15:15 |
234
0
ВИДЕО. Ракетка и теннисный мячик. Интер показал, как тренирует голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний швейцарский голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер тренирует реакцию перед решающими матчами в Серии А и финалом Лиги чемпионов.

Видео с тренировки опубликовали в соцсетях итальянского клуба.

Тренер вратарей заставляет Зоммера отбивать теннисные мячи, которые летят в ворота после удара ракеткой.

Теперь понятно, почему у Ямаля были проблемы с реализацией в матче с «Интером».

Ян Зоммер стал игроком «Интера» в 2023 году. С тех пор он – бессменный голкипер итальянской команды.

В этом сезоне голкипер провел за клуб 31 матч, в 12 из которых сохранил свои ворота нетронутыми.

Другой миланский клуб уступил в финале Кубка Италии «Болонье».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Ян Зоммер тренировка Лига чемпионов ПСЖ - Интер ПСЖ
Александр Сильченко Источник: ФК Интер Милан
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