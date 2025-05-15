14 мая 2025 г. на Стадио Олимпико в Риме состоялся финал Кубка Италии.

Болонья одержала историческую победу над Миланом со счетом 1:0. Это первый крупный трофей клуба с 1974 года.

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил Дан Ндойе, воспользовавшись ошибкой защитника Милана Тео Эрнандеса.

Эта победа также стала первым трофеем для главного тренера Болоньи Винченцо Итальяно, который ранее трижды проиграл в финалах с Фиорентиной.

Болонья получила третий титул в Кубках Италии (1969/70, 1973/74, 2024/25). Больше всего имеют: Ювентус (15 трофеев), Рома, Интер (по 9), Лацио (7), Фиорентина, Наполи (по 6), Торино, Милан (по 5), Сампдория (4), Болонья, Парма (по 3).

Кубок Италии 2024/25

Финал. Рим, 14 мая 2025

Милан – Болонья – 0:1

Гол: Дан Ндойе, 53

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Дан Ндойе, 53 мин