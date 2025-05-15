Милан – Болонья – 0:1. Финал Кубка Италии. Видео гола и обзор матча
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14 мая 2025 г. на Стадио Олимпико в Риме состоялся финал Кубка Италии.
Болонья одержала историческую победу над Миланом со счетом 1:0. Это первый крупный трофей клуба с 1974 года.
Единственный гол в матче на 53-й минуте забил Дан Ндойе, воспользовавшись ошибкой защитника Милана Тео Эрнандеса.
Эта победа также стала первым трофеем для главного тренера Болоньи Винченцо Итальяно, который ранее трижды проиграл в финалах с Фиорентиной.
Болонья получила третий титул в Кубках Италии (1969/70, 1973/74, 2024/25). Больше всего имеют: Ювентус (15 трофеев), Рома, Интер (по 9), Лацио (7), Фиорентина, Наполи (по 6), Торино, Милан (по 5), Сампдория (4), Болонья, Парма (по 3).
Кубок Италии 2024/25
Финал. Рим, 14 мая 2025
Милан – Болонья – 0:1
Гол: Дан Ндойе, 53
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Дан Ндойе, 53 мин
События матча
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