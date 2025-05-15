Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Болонья – 0:1. Финал Кубка Италии. Видео гола и обзор матча
Кубок Италии
Милан
14.05.2025 22:00 – FT 0 : 1
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 мая 2025, 01:29 | Обновлено 15 мая 2025, 01:35
49
0

Милан – Болонья – 0:1. Финал Кубка Италии. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Италии

15 мая 2025, 01:29 | Обновлено 15 мая 2025, 01:35
49
0
Милан – Болонья – 0:1. Финал Кубка Италии. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая 2025 г. на Стадио Олимпико в Риме состоялся финал Кубка Италии.

Болонья одержала историческую победу над Миланом со счетом 1:0. Это первый крупный трофей клуба с 1974 года.

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил Дан Ндойе, воспользовавшись ошибкой защитника Милана Тео Эрнандеса.

Эта победа также стала первым трофеем для главного тренера Болоньи Винченцо Итальяно, который ранее трижды проиграл в финалах с Фиорентиной.

Болонья получила третий титул в Кубках Италии (1969/70, 1973/74, 2024/25). Больше всего имеют: Ювентус (15 трофеев), Рома, Интер (по 9), Лацио (7), Фиорентина, Наполи (по 6), Торино, Милан (по 5), Сампдория (4), Болонья, Парма (по 3).

Кубок Италии 2024/25

Финал. Рим, 14 мая 2025

Милан – Болонья – 0:1

Гол: Дан Ндойе, 53

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Дан Ндойе, 53 мин

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Болонья).
По теме:
Реал – Мальорка – 2:1. Победный мяч на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Реал вырвал победу в игре с Мальоркой. Празднование Барселоны отложено
Бой за кубок и евроарену. Болонья в Риме одолела Милан
Дан Ндойе Милан Болонья Кубок Италии по футболу Милан - Болонья видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Футбол | 14 мая 2025, 10:02 0
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов

«Солфорд» уступил один балл седьмому месту, которое позволяло пробиться в плей-офф

Чжэн Циньвень впервые одолела Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Риме
Теннис | 14 мая 2025, 21:48 14
Чжэн Циньвень впервые одолела Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Риме
Чжэн Циньвень впервые одолела Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Риме

Красивая чистка в столице Италии: Чжэн далее сыграет с Коко Гауфф, которая выбила Андрееву

Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Футбол | 14.05.2025, 05:45
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Футбол | 15.05.2025, 00:14
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Футбол | 14.05.2025, 11:07
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
13.05.2025, 09:15 9
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
14.05.2025, 10:30 2
Хоккей
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
13.05.2025, 13:35 5
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10
Бокс
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 54
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем