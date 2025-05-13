В среду, 14 мая, состоится финальный поединок Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Болонья». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Россонери» ранее 14 раз играли в финальных противостояниях кубкового турнира, но только 5 раз сумели завоевать трофей. А вот «красно-синие» дважды играли в финальных матчах Кубка Италии и оба раза одержали победы. Интересно, что «Милан» и «Болонья» впервые сыграют в решающем противостоянии: ранее они не встречались в финалах какого-либо турнира. В завершающемся сезоне команды обменялись домашними победами. В первом круге Серии А «Болонья» обыграла миланскую команду со счетом 2:1, а во втором «россонери» взяли реванш – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» – «Болонья», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Милан Болонья Победа Милана 2.66 Сделать ставку

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