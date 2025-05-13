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Кубок Италии
Милан
14.05.2025 22:00 - : -
Болонья
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Италия
13 мая 2025, 21:36 | Обновлено 13 мая 2025, 21:41
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Финал Кубка Италии. Милан – Болонья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка Италии

13 мая 2025, 21:36 | Обновлено 13 мая 2025, 21:41
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Финал Кубка Италии. Милан – Болонья. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 мая, состоится финальный поединок Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Болонья». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Россонери» ранее 14 раз играли в финальных противостояниях кубкового турнира, но только 5 раз сумели завоевать трофей. А вот «красно-синие» дважды играли в финальных матчах Кубка Италии и оба раза одержали победы. Интересно, что «Милан» и «Болонья» впервые сыграют в решающем противостоянии: ранее они не встречались в финалах какого-либо турнира. В завершающемся сезоне команды обменялись домашними победами. В первом круге Серии А «Болонья» обыграла миланскую команду со счетом 2:1, а во втором «россонери» взяли реванш – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» – «Болонья», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Милан
14 мая 2025 -
22:00
Болонья
Победа Милана 2.66 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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