В среду, 14 мая, на «Стадио Олимпико» пройдет матч финала кубка Италии, в котором «Милан» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Милан»

Команда в прошлом сезоне стала вице-чемпионом страны. Но еще до того, как оформили второе место, руководство официально подтвердило то, о чем говорили с осени 2023-го года: с Пиоли решили расстаться. Но столь долго и тщательно выбранный преемник, Паулу Фонсека, напрочь провалился и был уволен к Новому году.

У Сержио Консейсао хватает проблем. В Лиге чемпионов его подопечных выбил первый же противник по плей-офф, «Фейеноорд». Да и в Серии А ситуация явно хуже, чем хотелось бы, и даже о топ-4 говорить не приходится. В прошлом туре играли как раз с «Болоньей» – и добились солидной победы. Но при этом португалец начинал с побед над «Ювентусом» и «Интером» в Суперекубке. И как раз соседа разгромили 3-0 в ответном кубковом полуфинале после 1-1 в первой встрече.

«Болонья»

Клуб в прошлом сезоне приятно удивил, забравшись внезапно на пятое место. Правда, летом ушел главный архитектор этого успеха, Тиаго Мотта, что ушел тренировать «Ювентус». Кроме того, были проданы ключевые футболисты, Зиркзее и Калафьори. Так что не удивительно, что в Лиге чемпионов дебют не задался – там не было шансов выйти в плей-офф.

Но на внутренней арене новый наставник, Итальяно, справляется отлично. В Серии А не просто не сдали позиции, завоеванные в 2023/2024, но и претендуют на четвертое место, которое позволит снова стартовать в Лиге чемпионов. Впрочем, конкуренция плотная, и можно запросто упасть и на восьмую позицию. В прошлом туре как раз с «Миланом», уступили 1-3. Ну и в Кубке появился первый за многие годы шанс взять трофей.

Статистика личных встреч

«Милан» не проигрывал с 2016-го года. Но в феврале все же уступил 1-2.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как практически равную. Но у Пулишича и компании получилось накануне показать свои козыри – ставим на то, что они и в кубке смогут выиграть, но возьмем фору «0» (коэффициент – 1,82).

Прогноз Sport.ua Милан Болонья Победа Милана (фора - 0) 1,82 Сделать ставку

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