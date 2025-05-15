Бой за кубок и евроарену. Болонья в Риме одолела Милан

В Риме состоялся финальный поединок Кубка Италии, в котором встретились «Милан» и «Болонья». «Россонери» пять раз выигрывали трофей, но предыдущий триумф в Кубке покорился «Милану» 22 года назад. «Болонья» дважды играла в финале этого турнира (еще в 1970-х) и оба раза стала победителем. Также отметим, что в Серии А команды на данный момент находятся вне еврокубковой зоны, и победа в этом противостоянии была шансом завоевать путевку на евроарену.

В начале матча «россонери» больше владели мячом, но затем номинальные гости завладели территориальным преимуществом. «Красно-синие» пытались использовать фланги, где активными действиями выделялся Миранда. Впрочем, особо опасных моментов у ворот «Милана» не возникало. Вспоминается навес упомянутого Миранды, после которого реакцию продемонстрировал Меньян, и удар головой Хольма в руки голкиперу.

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«Милан» пытался выбегать в контратаки, но также не создавал угрозы воротам соперников. Возможность открыть счет в начале встречи упустил Йович, который на добивании пробил в Скорупски. Таким образом, первая половина встречи завершилась без забитых голов.

Второй тайм начался с атак «красно-синих» и они добились своего. Эрнандес в штрафной «Милана» выбил мяч из-под ног Орсолини, но футбольный снаряд оказался у Ндое, который вколотил его в ворота.

Впереди была еще масса времени, но атаки «россонери» выглядели удручающе. Номинальные гости уверенно оборонялись, периодически организовывая контрвыпады. Замены тренерского штаба миланской команды также не помогли наладить атакующую игру «красно-черных».

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Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Болоньи», которая стала обладателем Кубка Италии сезона 2024/2025.

Кубок Италии. Финал.

«Милан» – «Болонья» – 0:1

Гол: Ндое (53)

Предупреждения: Томори (38), Пулишич (45+3), Лукуми (75) – Фергюсон (43), Фаббиан (57)

«Милан»: Меньян, Томори (Уокер, 62), Габбия, Павлович, А.Хименес (Феликс, 62), Фофана (Чуквуэзе, 88), Рейндерс, Эрнандес, Пулишич (Абрахам, 88), Леау, Йович (С.Хименес, 62)

«Болонья»: Скорупски, Хольм (Калабрия, 76), Бейкема, Лукуми, Миранда, Фергюсон, Фройлер, Орсолини (Казале, 69), Фаббиан (Побега, 69), Ндое (Одгор, 80), Кастро (Даллинга)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

МИЛАН – БОЛОНЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА