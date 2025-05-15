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Кубок Италии
Милан
14.05.2025 22:00 – FT 0 : 1
Болонья
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Италия
15 мая 2025, 00:01 | Обновлено 15 мая 2025, 00:24
466
4

Бой за кубок и евроарену. Болонья в Риме одолела Милан

«Болонья» віиграла Кубок Италии

15 мая 2025, 00:01 | Обновлено 15 мая 2025, 00:24
466
4
Бой за кубок и евроарену. Болонья в Риме одолела Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

В Риме состоялся финальный поединок Кубка Италии, в котором встретились «Милан» и «Болонья». «Россонери» пять раз выигрывали трофей, но предыдущий триумф в Кубке покорился «Милану» 22 года назад. «Болонья» дважды играла в финале этого турнира (еще в 1970-х) и оба раза стала победителем. Также отметим, что в Серии А команды на данный момент находятся вне еврокубковой зоны, и победа в этом противостоянии была шансом завоевать путевку на евроарену.

В начале матча «россонери» больше владели мячом, но затем номинальные гости завладели территориальным преимуществом. «Красно-синие» пытались использовать фланги, где активными действиями выделялся Миранда. Впрочем, особо опасных моментов у ворот «Милана» не возникало. Вспоминается навес упомянутого Миранды, после которого реакцию продемонстрировал Меньян, и удар головой Хольма в руки голкиперу.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» пытался выбегать в контратаки, но также не создавал угрозы воротам соперников. Возможность открыть счет в начале встречи упустил Йович, который на добивании пробил в Скорупски. Таким образом, первая половина встречи завершилась без забитых голов.

Второй тайм начался с атак «красно-синих» и они добились своего. Эрнандес в штрафной «Милана» выбил мяч из-под ног Орсолини, но футбольный снаряд оказался у Ндое, который вколотил его в ворота.

Впереди была еще масса времени, но атаки «россонери» выглядели удручающе. Номинальные гости уверенно оборонялись, периодически организовывая контрвыпады. Замены тренерского штаба миланской команды также не помогли наладить атакующую игру «красно-черных».

Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Болоньи», которая стала обладателем Кубка Италии сезона 2024/2025.

Кубок Италии. Финал.

«Милан» – «Болонья» – 0:1

Гол: Ндое (53)

Предупреждения: Томори (38), Пулишич (45+3), Лукуми (75) – Фергюсон (43), Фаббиан (57)

«Милан»: Меньян, Томори (Уокер, 62), Габбия, Павлович, А.Хименес (Феликс, 62), Фофана (Чуквуэзе, 88), Рейндерс, Эрнандес, Пулишич (Абрахам, 88), Леау, Йович (С.Хименес, 62)

«Болонья»: Скорупски, Хольм (Калабрия, 76), Бейкема, Лукуми, Миранда, Фергюсон, Фройлер, Орсолини (Казале, 69), Фаббиан (Побега, 69), Ндое (Одгор, 80), Кастро (Даллинга)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

МИЛАН – БОЛОНЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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ivankondrat96
Болонья зробила належні висновки з поразки у чемпіонаті і здобула трофей. А Мілан, схоже на все, залишиться без єврокубків
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+3
Harun Bakircioğlu
Последний раз Милан брал Кубок Италии в 2003 году с Шевой. Кто рассчитывал, что португальский клоун его выиграет спустя 22 года? В Милане полный бардак.
Ответить
+2
Ivan Sergeev
Мілан - хлам
разом із Іброю
це вам за таке сміття  як Страшко павлович
Ответить
+1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
🇮🇹🏆🔴🔵
🎉Болоньї - щирі вітаннячка!
Від фана Мурлики - Віталічки!
Мілану: радий, що продули -
🤛Це вам карма - за Паулу! 😊
Ответить
-1
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