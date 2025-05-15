«Мы заслужили это». Коуч Болоньи назвал причину триумфа в Кубке Италии

Главный тренер «Болоньи» Венченцо Итальяно поделился эмоциями после финального матча Кубка Италии, где его команда минимально одолела «Милан» (1:0).

– После нескольких разочарований я думаю, что мы заслужили это, особенно потому, что мы показали замечательную игру. Это было невероятное выступление, мы снова знали, что Милан сделает во втором тайме, поэтому ответили соответствующим образом.

– Этот кубок имеет привкус реванша?

- Это было три тяжелых разочарования, я не думал, что снова вернусь в финал, чтобы взять реванш, но мне это удалось. Посвящаю этот трофей этим ребятам, а также всей семье Джо Бароне (бывший гендиректор «Фиорентины», скончавшийся в марте 2024 года – прим.), ведь мы были близки к тому, чтобы поднять его и с ними.

- Стала ли «Болонья» лучше, чем в прошлом году?

– Мы прошли путь роста, сначала были определенные трудности, но потом произошла большая эволюция всей команды. Сегодня это было грандиозное выступление, я действительно счастлив, – сказал Итальяно.

На нашем сайте доступен обзор финального матча Кубка Италии, где Милан минимально уступил Болонье.