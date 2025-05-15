Стали известны восемь номинантов на звание лучшего игрока АПЛ 2024/25

Английская Премьер-лиги (АПЛ) опубликовала список кандидатов на звание лучшего игрока лиги в сезоне 2024/25.

В списке оказались восемь футболистов, среди которых не нашлось места ни одному игроку «Манчестер Сити».

Список номинантов на лучшего игрока нынешнего АПЛ:

Морган Гиббс-Уайт «Ноттингем Форест»

Райан Гравенбрех «Ливерпуль»

Александер Исак «Ньюкасл»

Бриан Мбемо «Брентфорд»

Деклан Райс «Арсенал»

Мохамед Салах «Ливерпуль»

Вирджил ван Дейк «Ливерпуль»

Крис Вуд «Ноттингем Форест»

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте EA SPORTS. Публичное голосование будет прекращено 19 мая в 14:00 по киевскому времени.

Имя победителя Английская Премьер-лига объявит на следующей неделе.