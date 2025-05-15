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  4. Стали известны восемь номинантов на звание лучшего игрока АПЛ 2024/25
Англия
15 мая 2025, 13:31 |
317
1

Стали известны восемь номинантов на звание лучшего игрока АПЛ 2024/25

В списке не нашлось места ни одному игроку «Манчестер Сити»

15 мая 2025, 13:31 |
317
1
Стали известны восемь номинантов на звание лучшего игрока АПЛ 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лиги (АПЛ) опубликовала список кандидатов на звание лучшего игрока лиги в сезоне 2024/25.

В списке оказались восемь футболистов, среди которых не нашлось места ни одному игроку «Манчестер Сити».

Список номинантов на лучшего игрока нынешнего АПЛ:

  • Морган Гиббс-Уайт «Ноттингем Форест»
  • Райан Гравенбрех «Ливерпуль»
  • Александер Исак «Ньюкасл»
  • Бриан Мбемо «Брентфорд»
  • Деклан Райс «Арсенал»
  • Мохамед Салах «Ливерпуль»
  • Вирджил ван Дейк «Ливерпуль»
  • Крис Вуд «Ноттингем Форест»

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте EA SPORTS. Публичное голосование будет прекращено 19 мая в 14:00 по киевскому времени.

Имя победителя Английская Премьер-лига объявит на следующей неделе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок Александер Исак Райан Гравенберх Мохамед Салах Деклан Райс Вирджил ван Дейк Крис Вуд Морган Гиббс-Уайт Бриан Мбемо
Андрей Витренко Источник: Английская Премьер-лига
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