Стали известны восемь номинантов на звание лучшего игрока АПЛ 2024/25

Английская Премьер-лиги (АПЛ) опубликовала список кандидатов на звание лучшего игрока лиги в сезоне 2024/25.

В списке оказались восемь футболистов, среди которых не нашлось места ни одному игроку «Манчестер Сити».

Список номинантов на лучшего игрока нынешнего АПЛ:

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте EA SPORTS. Публичное голосование будет прекращено 19 мая в 14:00 по киевскому времени.

Имя победителя Английская Премьер-лига объявит на следующей неделе.

It’s time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Season 🗳️