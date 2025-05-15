Стали известны восемь номинантов на звание лучшего игрока АПЛ 2024/25
В списке не нашлось места ни одному игроку «Манчестер Сити»
Английская Премьер-лиги (АПЛ) опубликовала список кандидатов на звание лучшего игрока лиги в сезоне 2024/25.
В списке оказались восемь футболистов, среди которых не нашлось места ни одному игроку «Манчестер Сити».
Список номинантов на лучшего игрока нынешнего АПЛ:
- Морган Гиббс-Уайт «Ноттингем Форест»
- Райан Гравенбрех «Ливерпуль»
- Александер Исак «Ньюкасл»
- Бриан Мбемо «Брентфорд»
- Деклан Райс «Арсенал»
- Мохамед Салах «Ливерпуль»
- Вирджил ван Дейк «Ливерпуль»
- Крис Вуд «Ноттингем Форест»
Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте EA SPORTS. Публичное голосование будет прекращено 19 мая в 14:00 по киевскому времени.
Имя победителя Английская Премьер-лига объявит на следующей неделе.
It’s time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Season 🗳️— Premier League (@premierleague) May 15, 2025
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