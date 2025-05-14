Подробности по интересу Шахтера к Макси Оеделе

Польский журналист Томас Володарчик более подробно рассказал о ситуации вокруг опорника «Легии» Макси Ойеделе и «Шахтера»:

«Не утверждаю, что перейдет, даже с точки зрения самого игрока, или это направление, которое его интересует. Имею на этот счет сомнения, но точно не знаю. «Шахтер» ведет переговоры с «Наполи» по Георгию Судакову, поэтому, может, клуб ищет новые опции.

Лично очень удивился бы, если бы Ойеделе перешел в «Шахтер», но отвергаем разговоры между клубами, потому что клаусула связывает «Легии» руки, но хотел бы сам футболист уезжать из Варшавы? Сомневаюсь».

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на футболиста, который играл за молодежку «Манчестер Юнайтед».