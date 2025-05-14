Шахтер нацелился на футболиста, который играл за молодежку Ман Юнайтед

Донецкий «Шахтер» заинтересован в услугах опорного полузащитника сборной Польши Макси Ойеделе. Стороны ведут переговоры о переходе 20-летнего футболиста в чемпионат Украины.

Макси родился в Великобритании и долгое время играл в составе «Манчестер Юнайтед» (U-18, U-19 и U-21), где провел 67 матчей, забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

«Горняки» готовы активировать опцию выкупа, которая составляет шесть млн евро. Половину этой сумы получит польская «Легия», еще 3 млн достанется «красным дьяволам». Окончательное решение о своем переходе будет принимать сам Ойеделе.

В нынешнем сезоне поляк провел 21 матч во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость Макси составляет 1,5 млн евро.