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Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 13:45 |
261
1

Шахтер нацелился на футболиста, который играл за молодежку Ман Юнайтед

Макси Ойеделе может перебраться в Украинскую Премьер-лигу

14 мая 2025, 13:45 |
261
1
Шахтер нацелился на футболиста, который играл за молодежку Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Макси Ойеделе

Донецкий «Шахтер» заинтересован в услугах опорного полузащитника сборной Польши Макси Ойеделе. Стороны ведут переговоры о переходе 20-летнего футболиста в чемпионат Украины.

Макси родился в Великобритании и долгое время играл в составе «Манчестер Юнайтед» (U-18, U-19 и U-21), где провел 67 матчей, забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

«Горняки» готовы активировать опцию выкупа, которая составляет шесть млн евро. Половину этой сумы получит польская «Легия», еще 3 млн достанется «красным дьяволам». Окончательное решение о своем переходе будет принимать сам Ойеделе.

В нынешнем сезоне поляк провел 21 матч во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость Макси составляет 1,5 млн евро.

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Николай Титюк Источник: Meczyki
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