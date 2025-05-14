«Шахтер за больше не продаст». Фаны – о предложении Наполи по Судакову
«Наполи» готов заплатить за Судакова 35 миллионов евро
«Наполи» активно интересуется полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым. Итальянский клуб вышел с предложением и готов к переговорам.
Лидер Серии А предложил за 22-летнего футболиста 35 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро «Шахтер» может получить в качестве бонусов. Сумма будет выплачена в течении пяти лет. «Шахтер» хочет больше за своего игрока, но готов обговорить сумму.
«Наполи» уже подготовил для Судакова контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 2 миллионов евро за сезон. Сам игрок хочет продолжить карьеру в «Наполи».
BLUEBLOOD: Еще один вундеркинд из Украины...,..как Михаил Мудрик.
Bouyant: Надеюсь, он не тренировался с Мудриком?
Назар Мостовий: Адекватная сумма Шахтер за больше не продаст, а тем более в следующем сезоне ЛЧ не будет и ЛЕ под вопросом.
Andrii Buhaiov: Эта сага Судака из «Наполи» наверняка не скоро еще кончится.
IZ: Его недооценивают. Он мог бы добиться потрясающих результатов с «Наполи».
Футбольний Сектор: Судаков под окнами Ахметова уже поет «Відпусти».
Євгеній Родіонов: Один из древнейших эпосов в истории человечества – «Легенда о трансфере Судакова». По продолжительности с этой старинной рукописью могут посоревноваться лишь: «Сага о том, как жена Лунина держит его в Мадриде», «Летопись о взлете и падении Мудрика» и альманах «Арсенал стремится избавиться от Зинченко».
Dumbi chukwutem: Отличный ход от «Наполи».
Roam Gosip: «Наполи» действительно хочет сделать свою команду сильнее в следующем сезоне.
Zeeshan Ashfaq: Предложение в размере 35 млн евро и пока нет соглашения? Похоже, «Наполи» придется повысить ставки, если они хотят Судакова.
🚨🇺🇦 Napoli have approached Shakhtar Donetsk for Georgiy Sudakov; but the club wants more than initial package in excess of €35m offered in order to give the green light.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2025
Sudakov, understood to be keen on eventual move to Napoli but no club-to-club agreement so far. pic.twitter.com/6Zewlcj977
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua дает аргументированные рекомендации тем, кто еще не определился
Сглаживание углов провального сезона или «золотой дубль»?