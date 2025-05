«Шахтер за больше не продаст». Фаны – о предложении Наполи по Судакову

«Наполи» активно интересуется полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым. Итальянский клуб вышел с предложением и готов к переговорам.

Лидер Серии А предложил за 22-летнего футболиста 35 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро «Шахтер» может получить в качестве бонусов. Сумма будет выплачена в течении пяти лет. «Шахтер» хочет больше за своего игрока, но готов обговорить сумму.

«Наполи» уже подготовил для Судакова контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 2 миллионов евро за сезон. Сам игрок хочет продолжить карьеру в «Наполи».

BLUEBLOOD: Еще один вундеркинд из Украины...,..как Михаил Мудрик.

Bouyant: Надеюсь, он не тренировался с Мудриком?

Назар Мостовий: Адекватная сумма Шахтер за больше не продаст, а тем более в следующем сезоне ЛЧ не будет и ЛЕ под вопросом.

Andrii Buhaiov: Эта сага Судака из «Наполи» наверняка не скоро еще кончится.

IZ: Его недооценивают. Он мог бы добиться потрясающих результатов с «Наполи».

Футбольний Сектор: Судаков под окнами Ахметова уже поет «Відпусти».

Євгеній Родіонов: Один из древнейших эпосов в истории человечества – «Легенда о трансфере Судакова». По продолжительности с этой старинной рукописью могут посоревноваться лишь: «Сага о том, как жена Лунина держит его в Мадриде», «Летопись о взлете и падении Мудрика» и альманах «Арсенал стремится избавиться от Зинченко».

Dumbi chukwutem: Отличный ход от «Наполи».

Roam Gosip: «Наполи» действительно хочет сделать свою команду сильнее в следующем сезоне.

Zeeshan Ashfaq: Предложение в размере 35 млн евро и пока нет соглашения? Похоже, «Наполи» придется повысить ставки, если они хотят Судакова.

