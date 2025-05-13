Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера
Горнякам недостаточно 35 миллионов евро, которые дает «Наполи»
Итальянский «Наполи» действительно интересуется украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, лидер Серии А предложил за 22-летнего футболиста 35 миллионов евро, но «горняки» хотят получить за свою звезду больше денег.
Отмечается, что сам Судаков очень хочет перейти в «Наполи».
В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Ранее была названа зарплата, которую «Наполи» предложил Георгию Судакову.
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