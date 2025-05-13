Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера

Итальянский «Наполи» действительно интересуется украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лидер Серии А предложил за 22-летнего футболиста 35 миллионов евро, но «горняки» хотят получить за свою звезду больше денег.

Отмечается, что сам Судаков очень хочет перейти в «Наполи».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее была названа зарплата, которую «Наполи» предложил Георгию Судакову.