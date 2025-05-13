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  4. Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 23:31 |
1168
2

Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера

Горнякам недостаточно 35 миллионов евро, которые дает «Наполи»

13 мая 2025, 23:31 |
1168
2
Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» действительно интересуется украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лидер Серии А предложил за 22-летнего футболиста 35 миллионов евро, но «горняки» хотят получить за свою звезду больше денег.

Отмечается, что сам Судаков очень хочет перейти в «Наполи».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее была названа зарплата, которую «Наполи» предложил Георгию Судакову.

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трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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