Эмполи наконец-то закончил свою безвыигрышную серию в чемпионате

10 мая в матче 36-го тура Серии А «Эмполи» дома победил «Парму» со счетом 2:1.

Эта победа стала первой для «Эмполи» с 8 декабря 2024 года, когда была обыграна «Верона».

20 матчей «Эмполи» не выигрывал в чемпионате. Это был самый длинный отрезок команды без побед за всю историю выступлений в Серии А.

Победа над «Пармой» позволила «Эмполи» покинуть зону вылета, однако «Лечче», который имеет на одно очко меньше, имеет игру в запасе.

