Коваленко не понадобился. Эмполи добыл первую победу за 20 матчей
Украинский хавбек весь матч провел на скамье запасных
В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Серии А между «Эмполи» и «Пармой».
Встречу принимал «Карло Кастеллани» в Эмполи.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам Фаццини и Анйорина. Команда прервала серию из 20 матчей без побед.
С 31-й минуты гости играл вдесятером.
Украинский хавбе хозяев поля Виктор Коваленко провел весь матч на скамье запасных.
Теперь «Эмполи» с 28 баллами занимает 17-е место. «Парма» с 32 очками осталась 15-й.
Серия А. 36-й тур
Эмполи – Парма – 2:1
Голы: Фаццини, 11, Анйорин, 86 – Дурич, 73
Удаление: Валенти, 31
Фото матча:
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