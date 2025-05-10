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Чемпионат Италии
Эмполи
10.05.2025 21:45 – FT 2 : 1
Парма
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Италия
10 мая 2025, 23:43 | Обновлено 11 мая 2025, 01:19
125
1

Коваленко не понадобился. Эмполи добыл первую победу за 20 матчей

Украинский хавбек весь матч провел на скамье запасных

10 мая 2025, 23:43 | Обновлено 11 мая 2025, 01:19
125
1
Коваленко не понадобился. Эмполи добыл первую победу за 20 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмполи

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Серии А между «Эмполи» и «Пармой».

Встречу принимал «Карло Кастеллани» в Эмполи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам Фаццини и Анйорина. Команда прервала серию из 20 матчей без побед.

С 31-й минуты гости играл вдесятером.

Украинский хавбе хозяев поля Виктор Коваленко провел весь матч на скамье запасных.

Теперь «Эмполи» с 28 баллами занимает 17-е место. «Парма» с 32 очками осталась 15-й.

Серия А. 36-й тур

Эмполи – Парма – 2:1

Голы: Фаццини, 11, Анйорин, 86 – Дурич, 73

Удаление: Валенти, 31

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Эмполи Парма Серия A чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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