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10 мая 2025, 23:32 | Обновлено 10 мая 2025, 23:38
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Дэвид МОЙЕС: «Эпизод с игрой рукой Миколенко? Я аплодировал арбитру»

Главный тренер Эвертона оценил игру ирисок в победном матче против Фулхэма

10 мая 2025, 23:32 | Обновлено 10 мая 2025, 23:38
558
0
Дэвид МОЙЕС: «Эпизод с игрой рукой Миколенко? Я аплодировал арбитру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку украинскому защитнику Виталию Миколенко, а также оценил игру ирисок в матче 36-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:1):

«Эпизод с игрой рукой Миколенко? Я аплодировал арбитру Даррену Ингленду. Если бы мог – устроил бы мексиканскую волну. Видел момент на айпаде: парень бежал, и где должны были быть его руки? Разве это не прекрасно, что арбитр сам подошел к экрану и подтвердил свое решение? Мы хотим, чтобы судьи сами принимали решения, и с того, что я видел – это было верное решение.

После первых 20–25 минут казалось, что все пойдет не так. Мы ужасно обращались с мячом, но держались. У нас стойкая команда, и в итоге игроки справились со своей задачей. Майкл Кин сегодня был великолепен, настоящий центральный защитник. Он забил очень красивый гол головой, действительно хороший мяч.

Бету? Он отлично справляется, прогрессирует. Если бы ему было 19, сказали бы, что ему нужно расти, но даже несмотря на то, что он не юный, прогресс точно есть. Надеюсь, он еще забьет до конца сезона.

Я доволен выездным матчем. Меня беспокоило, как пройдет эта игра, с учетом отсутствия ключевых игроков, но нужно отдать должное ребятам – мы немного просели, но во втором тайме прибавили значительно.

Последний матч сезона на «Гудисон Парк»? Я сказал игрокам, что на следующей неделе нас ждет самый важный матч сезона, и мы к нему готовы».

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Дэвид Мойес судейство Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко VAR Фулхэм - Эвертон Даррен Ингленд Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал)
Николай Степанов Источник: BBC
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