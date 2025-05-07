Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 10 мая в 17:00 по Киеву
В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.
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Фулхэм
«Фулхэм» в предыдущих матчах кидало из крайности в крайность. После победы над «Ливерпулем» (3:2), команда проиграла «Борнмуту» (0:1) и «Челси» (1:2). Затем последовали победа над «Саутгемптоном» (2:1) и поражение в матче с «Астон Виллой» (0:1). Для «Астон Виллы» эта победа имела вадное значение в контексте борьбы за зону Лиги чемпионов. В турнирной таблице «Фулхэм» идет на одиннадцатом месте и уже строит планы на следующий сезон.
Эвертон
«Эвертон» с переменным успехом провел серию матчей с командами из верхней трети турнирной таблицы. Команда Виталия Миколенко после ничейного матча с «Арсеналом» (1:1) обыграла «Ноттингем Форест» (1:0). Затем «Эвертон» потерпел поражения от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (0:1). В предыдущем туре команда встречалась с уже вылетевшим «Ипсвичем». Встреча завершилась вничью 2:2. «Эвертон» остается самой миролюбивой командой АПЛ. 15 матчей «Эвертона» из 35 закончились с ничейным результатом.
Личные встречи
Матч первого круга закончился вничью 1:1. Из последних пяти поединков в АПЛ «Фулхэм» выиграл два. Еще три встречи завершились вничью.
«Фулхэм» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Фулхэм» забивает в среднем по 1,53 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,71 гола за матч.
Возможные составы
- «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Тете, Басси, Андерсен, Лукич, Берге, Сессеньон, Уилсон, Ивоби, Хименес.
- «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Паттерсон, Брэнтуэйт, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Алькарас, Макнил, Ндиайе, Бетункал.
Прогноз
Команды играют не особо результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.
17:00
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