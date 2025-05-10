Красивый гол Миколенко, победа Ярмолюка, возвращение Холанда

В субботу, 10 мая, состоялось 4 матча Английской Премьер-лиги.

Все игры стартовали в 17:00 по Киеву.

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«Эвертон» в гостях одолел «Фулхэм» со счетом 1:3. Одним из голов отличился украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко, удачно пробивший из-за штрафной площади. Виталий провел на поле весь матч и в конце чуть не «привез» пенальти, но после просмотра VAR 11-метровый удар не поставили.

«Брентфорд» с Егором Ярмолюком одолел «Ипсвич». Украинец провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Саутгемптон» сенсационно отобрал очки у «Манчестер Сити». Команды сыграли в нулевую ничью. «Горожанам» не помог даже Эрлинг Холанд, который вернулся после травмы и сыграл впервые за 1,5 месяца.

«Вулверхэмптон» дома уступил «Брайтону»: голы забили Дэнни Уэлбек и Брайан Груда.

Команды после сыгранных матчей расположились на следующих позициях:

«Манчестер Сити»: 3-е место, 65 очков

«Брентфорд»: 8-е место, 55 очков

«Брайтон»: 9-е место, 55 очков

«Фулхэм»: 11-е место, 51 очко

«Эвертон»: 13-е место, 42 очка

«Вулверхэмптон»: 14-е место, 41 очко

«Ипсвич»: 18-е место, 22 очка

«Саутгемптон»: 20-е место, 12 очков

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Фулхэм – Эвертон – 1:3

Голы: Хименес, 17 – Миколенко, 45+3, Кин, 70, Бету, 73

Ипсвич – Брентфорд – 0:1

Гол: Шаде, 18

Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:0

Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2

Голы: Уэлбек, 28 (пенальти), Груда, 85

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.