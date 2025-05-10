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10 мая 2025, 19:00 | Обновлено 10 мая 2025, 19:14
2018
5

Красивый гол Миколенко, победа Ярмолюка, возвращение Холанда

Состоялось 4 матча Английской Премьер-лиги

10 мая 2025, 19:00 | Обновлено 10 мая 2025, 19:14
2018
5
Красивый гол Миколенко, победа Ярмолюка, возвращение Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 10 мая, состоялось 4 матча Английской Премьер-лиги.

Все игры стартовали в 17:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Эвертон» в гостях одолел «Фулхэм» со счетом 1:3. Одним из голов отличился украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко, удачно пробивший из-за штрафной площади. Виталий провел на поле весь матч и в конце чуть не «привез» пенальти, но после просмотра VAR 11-метровый удар не поставили.

«Брентфорд» с Егором Ярмолюком одолел «Ипсвич». Украинец провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Саутгемптон» сенсационно отобрал очки у «Манчестер Сити». Команды сыграли в нулевую ничью. «Горожанам» не помог даже Эрлинг Холанд, который вернулся после травмы и сыграл впервые за 1,5 месяца.

«Вулверхэмптон» дома уступил «Брайтону»: голы забили Дэнни Уэлбек и Брайан Груда.

Команды после сыгранных матчей расположились на следующих позициях:

  • «Манчестер Сити»: 3-е место, 65 очков
  • «Брентфорд»: 8-е место, 55 очков
  • «Брайтон»: 9-е место, 55 очков
  • «Фулхэм»: 11-е место, 51 очко
  • «Эвертон»: 13-е место, 42 очка
  • «Вулверхэмптон»: 14-е место, 41 очко
  • «Ипсвич»: 18-е место, 22 очка
  • «Саутгемптон»: 20-е место, 12 очков

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Фулхэм – Эвертон – 1:3

Голы: Хименес, 17 – Миколенко, 45+3, Кин, 70, Бету, 73

Ипсвич – Брентфорд – 0:1

Гол: Шаде, 18

Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:0

Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2

Голы: Уэлбек, 28 (пенальти), Груда, 85

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 5
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sahka1981
Так гол на Миколенка записали?
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+2
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ALFred
Браво Евертон 
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+1
Mark4854590
Оце Саутгемптонон дверима грюкнув) Хоча Ман Сіті все одно має отримати місце в ЛЧ
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+1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
❤️😸Мурлыка особенно рад победе ирисок🔵🍬 да ещё и с голом тёзки его фаната!
А горожане со святыми решили не отставать от УПЛ: бублики 😼Коте к чаю🥯🥯☕ 😊
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-1
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