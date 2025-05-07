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07 мая 2025, 23:55 |
24
0

Вулверхэмптон – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

07 мая 2025, 23:55 |
24
0
Вулверхэмптон – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» приятно удивил своих болельщиков серией из шести побед подряд в матчах АПЛ. Команда обыграла «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» (3:0). Победное шествие прервал «Манчестер Сити», которому «волки» в предыдущем туре проиграли со счетом 0:1. Рывок позволил «Вулверхэмптону» подняться на 13 место в турнирной таблице. Команда опережает «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Брайтон

У «Брайтона» была длительная серия без побед, которая включала в себя ничью с «Лестером» (2:2) и поражение от «Брентфорда» (2:4). «Брайтон» прервал ее победой над «Вест Хэмом» (3:2), но затем последовала ничья с «Ньюкаслом» (1:1). «Чайки» не позволили «сорокам», ведущим борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, добыть три очка. «Брайтон» в турнирной таблице идет на десятом месте, опережая «Вулверхэмптон» на 11 очков.

Личные встречи

Поединок первого круга закончился вничью 2:2. Команды также встречались в третьем раунде Кубка Английской лиги. Матч проходил на поле «Брайтона» и закончился победой хозяев со счетом 3:2.

«Вулверхэмптон» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,53 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,77 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Белльгард, Мунеци, Аит-Нури, Семеду, Нето, Гомес, Кунья.
  • «Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Виффер, Данк, ван Хекке, Хиншелвуд, Балеба, О'Райли, Аденгра, Минте, Уэлбек.

Прогноз

Команды в этом сезоне результативно сыграли в очных встречах. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
10 мая 2025 -
17:00
Брайтон
Тотал больше 2,5 1,71 Сделать ставку

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Вулверхэмптон Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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