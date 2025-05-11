10.05.2025 17:00 – FT 0 : 2
Англия11 мая 2025, 15:49 | Обновлено 11 мая 2025, 16:04
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Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2. Как забил Уэлбек. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ
11 мая 2025, 15:49 | Обновлено 11 мая 2025, 16:04
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В 36-м туре Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 0:2.
В первом тайме Дэнни Уэлбек реализовал пенальти, а во второй половине игры Брайан Груда установил окончательный счет, оформив свой первый гол за «чаек».
Эта победа позволила Брайтону подняться на 9-е место, сравнявшись по очкам с Брентфордом (по 55) и сохранив шансы на выход в Лигу конференций.
Премьер-лига. 36-й тур. 10 мая
Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2
Голы: Уэлбек, 29 (пен), Груда, 85
Видеообзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Браян Груда (Брайтон).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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