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Вулверхэмптон
10.05.2025 17:00 – FT 0 : 2
Брайтон
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Англия
11 мая 2025, 15:49 | Обновлено 11 мая 2025, 16:04
49
0

Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2. Как забил Уэлбек. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

11 мая 2025, 15:49 | Обновлено 11 мая 2025, 16:04
49
0
Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2. Как забил Уэлбек. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Уэлбек

В 36-м туре Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 0:2.

В первом тайме Дэнни Уэлбек реализовал пенальти, а во второй половине игры Брайан Груда установил окончательный счет, оформив свой первый гол за «чаек».

Эта победа позволила Брайтону подняться на 9-е место, сравнявшись по очкам с Брентфордом (по 55) и сохранив шансы на выход в Лигу конференций.

Премьер-лига. 36-й тур. 10 мая

Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2

Голы: Уэлбек, 29 (пен), Груда, 85

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Браян Груда (Брайтон).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Дэнни Уэлбек видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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