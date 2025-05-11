В 36-м туре Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 0:2.

В первом тайме Дэнни Уэлбек реализовал пенальти, а во второй половине игры Брайан Груда установил окончательный счет, оформив свой первый гол за «чаек».

Эта победа позволила Брайтону подняться на 9-е место, сравнявшись по очкам с Брентфордом (по 55) и сохранив шансы на выход в Лигу конференций.

Премьер-лига. 36-й тур. 10 мая

Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2

Голы: Уэлбек, 29 (пен), Груда, 85

Видеообзор матча