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Англия
10 мая 2025, 18:02 | Обновлено 10 мая 2025, 18:15
1551
1

ВИДЕО. Первый в сезоне. Миколенко забил гол в матче АПЛ

Но мяч могут засчитать как автогол

10 мая 2025, 18:02 | Обновлено 10 мая 2025, 18:15
1551
1
ВИДЕО. Первый в сезоне. Миколенко забил гол в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче чемпионата Англии между Фулхэмом и Эвертоном первый тайм завершился со счетом 1:1, а гости сравняли результат на 45+3 минуте благодаря голу Виталия Миколенко.

Украинский защитник пробил после того, как мяч вылетел из штрафной (была подача углового). Мяч с рикошетом влетел в ворота Фулхэма, поэтому гол еще могут переписать на соперника.

Для Виталия это первый мяч в нынешнем сезоне.

Видео гола Виталия Миколенко в Telegram

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Виталий Миколенко Эвертон Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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