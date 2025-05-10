Англия10 мая 2025, 18:02 | Обновлено 10 мая 2025, 18:15
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ВИДЕО. Первый в сезоне. Миколенко забил гол в матче АПЛ
Но мяч могут засчитать как автогол
10 мая 2025, 18:02 | Обновлено 10 мая 2025, 18:15
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В матче чемпионата Англии между Фулхэмом и Эвертоном первый тайм завершился со счетом 1:1, а гости сравняли результат на 45+3 минуте благодаря голу Виталия Миколенко.
Украинский защитник пробил после того, как мяч вылетел из штрафной (была подача углового). Мяч с рикошетом влетел в ворота Фулхэма, поэтому гол еще могут переписать на соперника.
Для Виталия это первый мяч в нынешнем сезоне.
Видео гола Виталия Миколенко в Telegram
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