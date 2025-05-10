10 травня 2025 року на стадіоні «Крейвен Котедж» відбувся матч 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

«Евертон» здобув перемогу над «Фулхемом» з рахунком 3:1. У цьому матчі перший гол у сезоні забив український захисник Віталій Миколенко.

«Фулхем» відкрив рахунок на 17-й хвилині завдяки голу Рауля Хіменеса, який реалізував передачу Еміля Сміта-Роу. Проте наприкінці першого тайму Віталій Миколенко зрівняв рахунок, завдавши удару, який після рикошету влучив у кут воріт Бернда Лено. Цей гол став першим для українця в поточному сезоні Прем'єр-ліги.

У другому таймі «Евертон» продовжив тиск і на 70-й хвилині вийшов уперед після точного удару головою Майкла Кіна. Через три хвилини Бету закріпив перевагу гостей, скориставшись помилкою воротаря «Фулхема».

У доданий час арбітр переглянув можливий пенальті за гру рукою Миколенка, але після перегляду VAR вирішив не призначати одинадцятиметровий удар.

Ця перемога дозволила «Евертону» піднятися на 13-те місце в турнірній таблиці з 42 очками, тоді як «Фулхем» залишився на 11-й позиції з 51 очком.

АПЛ. 36-й тур, 10 травня

Фулхем – Евертон – 1:3

Голи: Хіменес, 17 – Миколенко, 45+3, Кін, 70, Бету, 73

Відеоогляд матчу