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Чемпионат Англии
Фулхэм
10.05.2025 17:00 – FT 1 : 3
Эвертон
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Англия
10 мая 2025, 22:12 | Обновлено 10 мая 2025, 22:17
657
1

Фулхэм – Эвертон – 1:3. Как забил Миколенко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

10 мая 2025, 22:12 | Обновлено 10 мая 2025, 22:17
657
1
Фулхэм – Эвертон – 1:3. Как забил Миколенко. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

10 травня 2025 року на стадіоні «Крейвен Котедж» відбувся матч 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

«Евертон» здобув перемогу над «Фулхемом» з рахунком 3:1. У цьому матчі перший гол у сезоні забив український захисник Віталій Миколенко.

«Фулхем» відкрив рахунок на 17-й хвилині завдяки голу Рауля Хіменеса, який реалізував передачу Еміля Сміта-Роу. Проте наприкінці першого тайму Віталій Миколенко зрівняв рахунок, завдавши удару, який після рикошету влучив у кут воріт Бернда Лено. Цей гол став першим для українця в поточному сезоні Прем'єр-ліги.

У другому таймі «Евертон» продовжив тиск і на 70-й хвилині вийшов уперед після точного удару головою Майкла Кіна. Через три хвилини Бету закріпив перевагу гостей, скориставшись помилкою воротаря «Фулхема».

У доданий час арбітр переглянув можливий пенальті за гру рукою Миколенка, але після перегляду VAR вирішив не призначати одинадцятиметровий удар.

Ця перемога дозволила «Евертону» піднятися на 13-те місце в турнірній таблиці з 42 очками, тоді як «Фулхем» залишився на 11-й позиції з 51 очком.

АПЛ. 36-й тур, 10 травня

Фулхем – Евертон – 1:3

Голи: Хіменес, 17 – Миколенко, 45+3, Кін, 70, Бету, 73

Відеоогляд матчу

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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