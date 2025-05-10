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Чемпионат Англии
Саутгемптон
10.05.2025 17:00 – FT 0 : 0
Манчестер Сити
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Англия
10 мая 2025, 19:47 | Обновлено 10 мая 2025, 20:51
408
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26 ударов и 72% владения. Шок для Пепа: Ман Сити не сумел забить Святым

Омар Мармуш в добавленное время попал в перекладину ворот Саутгемптона

10 мая 2025, 19:47 | Обновлено 10 мая 2025, 20:51
408
1
26 ударов и 72% владения. Шок для Пепа: Ман Сити не сумел забить Святым
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая 2025 года на стадионе «Сент-Мэрис» состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» сыграл в безголевую ничью с «Манчестер Сити» (0:0).

«Ман Сити» доминировал в матче, нанеся 26 ударов по воротам против всего двух у хозяев. Гости владели мячом 72% времени, но так и не смогли реализовать свои моменты. Ближе всего к голу был Омар Мармуш, удар которого в добавленное время пришелся в перекладину. Вратарь «Саутгемптона» Аарон Рамсдейл сделал несколько важных сейвов, в частности после ударов Рубена Диаша и Кевина Де Брюйне.

Эта ничья стала досадной потерей для «Манчестер Сити» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы в данный момент занимает третье место с 65 очками, горожане упустили шанс оторваться от преследователей. Далее идут: «Ньюкасл» (63), «Челси» (63) и «Ноттингем Форест» (61), у которых есть матчи в запасе.

Этот результат позволил «Святым» избежать повторения антирекорда по наименьшему количеству очков за сезон, установленного «Дерби Каунти» в сезоне 2007/08 (11 очков). Сейчас у «Саутгемптона» 12 очков, и команда Святых уже официально вылетела из АПЛ.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет в финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (17 мая в Лондоне на Уэмбли).

АПЛ. 36-й тур, 10 мая

Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:0

Статистика матча от Flashscore

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Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Саутгемптон - Манчестер Сити статистика Пеп Гвардиола Омар Мармуш Аарон Рэмсдейл Рубен Диаш Кевин Де Брюйне
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Boodya
Ухх заруба в АПЛ за єврокубки під кінець сезону.
Подобається мені це.
Хотілось би, щоб МС загнали як мінімум на 5-те місце (ідеально було б 6-7, але то вже ніхто не дасть таке зробити)
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