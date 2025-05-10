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Чемпионат Англии
Саутгемптон
10.05.2025 17:00 – FT 0 : 0
Манчестер Сити
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Англия
10 мая 2025, 23:10 | Обновлено 10 мая 2025, 23:16
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0

Саутгемптон – Ман Сити – 0:0. 26 ударов и 15 угловых. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

10 мая 2025, 23:10 | Обновлено 10 мая 2025, 23:16
62
0
Саутгемптон – Ман Сити – 0:0. 26 ударов и 15 угловых. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити», завершившийся безголевой ничьей 0:0.

«Манчестер Сити» доминировал на поле, нанеся 26 ударов по воротам, подав 15 угловых и владея мячом 72% времени. Однако оборона «Саутгемптона» оказалась непробиваемой, а вратарь Аарон Рамсдейл совершил несколько ключевых сейвов, включая удары Рубена Диаша и Кевина Де Брюйне. В добавленное время Омар Мармуш был близок к голу, но его удар пришелся в перекладину.

Эта ничья стала разочарованием для «Манчестер Сити» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы занимает третье место с 65 очками, но упустила шанс оторваться от преследователей: «Ньюкасла» и «Челси» (по 63 очка) и «Ноттингем Форест» (61 очко), у которых есть матчи в запасе.

Для «Саутгемптона» этот результат позволил избежать повторения антирекорда по наименьшему количеству очков за сезон, установленного «Дерби Каунти» в сезоне 2007/08 (11 пунктов). Теперь у «Саутгемптона» 12 очков, и уже официально оформлен вылет из АПЛ.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет в финале Кубка Англии 17 мая против «Кристал Пэлас» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

АПЛ. 36-й тур, 10 мая

Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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