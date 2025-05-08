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Чемпионат Англии
Саутгемптон
10.05.2025 17:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2025, 21:22 | Обновлено 08 мая 2025, 21:52
65
0

Саутгемптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 мая 2025 года в 17:00 по Киеву

08 мая 2025, 21:22 | Обновлено 08 мая 2025, 21:52
65
0
Саутгемптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Саутгемптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Саутгемптон – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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