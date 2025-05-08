Саутгемптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 10 мая 2025 года в 17:00 по Киеву
В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Саутгемптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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