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Саутгемптон
10.05.2025 17:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
07 мая 2025, 00:26 |
48
0

Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 мая в 17:00 по Киеву

07 мая 2025, 00:26 |
48
0
Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Саутгемптон

«Саутгемптон» стал первой командой, которая лишилась шансов сохранить место в АПЛ на следующий сезон. Тем не менее команда старается оказать сопротивление соперникам и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Однако затем последовали поражения от «Фулхэма» (1:2) и «Лестера» (0:2). «Саутгемптон» уже вряд ли покинет последнее место. У «святых» всего 11 очков и худшая в АПЛ разница забитых и пропущенных мячей (минус 57).

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» набрал и даже может потеснить «Арсенал» со второго места. После ничейного результата в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:0), команда Пепа Гвардиолы одержала четыре победы подряд. «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» (5:2), «Эвертон» (2:0), «Астон Виллу» (2:1) и «Вулверхэмптон» (1:0). Команда поднялась на третье место. Но отрыв от «Астон Виллы», которая идет на седьмой позиции, составляет всего четыре очка.

Личные встречи

В поединке первого круга «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 1:0. Из последних пяти матчей в АПЛ «Манчестер Сити» выиграл три. Два поединка завершились вничью.

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,71 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет 1,59 гола за матч.

Возможные составы

  • «Саутгемптон»: Рэмсдейл, Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Сулемана, Фернандеш, Мэннинг, Уокер-Питерс, Угочукву, Даунс, Стюарт.
  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Ковачич, Силва, Доку, Мармуш, Гюндоган, де Брюйне.

Прогноз

«Манчестер Сити» нужны очки и команда попробует не доводить дело до нервной концовки. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
10 мая 2025 -
17:00
Манчестер Сити
Тотал больше 3,5 1,9 Сделать ставку

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Саутгемптон - Манчестер Сити Саутгемптон Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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