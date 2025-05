ВИДЕО. Что показал VAR? Игра рукой Миколенко: как Эвертон избежал пенальти

Украинский защитник Виталий Миколенко помог «Эвертону» одержать выездную победу над «Фулхэмом» (3:1) в матче 36-го тура АПЛ.

«Ириски» уступали после гола Рауля Хименеса, но еще до перерыва Виталий Миколенко отметился результативным ударом, сравняв счет. Во втором тайме голы Майкла Кина и Бету принесли гостям победу.

В компенсированное время Миколенко оказался в центре спорного эпизода – после прострела Адама Траоре мяч попал ему в руку в штрафной.

Арбитр Даррен Ингленд сначала назначил угловой, но после вмешательства VAR пересмотрел момент. После просмотра повторов пенальти также не был назначен – арбитр оставил свое первоначальное решение в силе.

АПЛ. 36-й тур, 10 мая

Фулхэм – Эвертон – 1:3

Голы: Хименес, 17 – Миколенко, 45+3, Кин, 70, Бету, 73

ВИДЕО. Мяч попал в руку Миколенко, судья не назначил пенальти

📸 - Handball being checked by VAR, against Everton.

🔄 - Potential penalty NOT awarded. pic.twitter.com/rOAOY763rA