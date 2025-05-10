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Англия
10 мая 2025, 22:59 | Обновлено 10 мая 2025, 23:25
475
0

ВИДЕО. Что показал VAR? Игра рукой Миколенко: как Эвертон избежал пенальти

Ириски одержали победу над дачниками со счетом 3:1

10 мая 2025, 22:59 | Обновлено 10 мая 2025, 23:25
475
0
ВИДЕО. Что показал VAR? Игра рукой Миколенко: как Эвертон избежал пенальти
Sky Sports. Виталий Миколенко (справа)

Украинский защитник Виталий Миколенко помог «Эвертону» одержать выездную победу над «Фулхэмом» (3:1) в матче 36-го тура АПЛ.

«Ириски» уступали после гола Рауля Хименеса, но еще до перерыва Виталий Миколенко отметился результативным ударом, сравняв счет. Во втором тайме голы Майкла Кина и Бету принесли гостям победу.

В компенсированное время Миколенко оказался в центре спорного эпизода – после прострела Адама Траоре мяч попал ему в руку в штрафной.

Арбитр Даррен Ингленд сначала назначил угловой, но после вмешательства VAR пересмотрел момент. После просмотра повторов пенальти также не был назначен – арбитр оставил свое первоначальное решение в силе.

АПЛ. 36-й тур, 10 мая

Фулхэм – Эвертон – 1:3

Голы: Хименес, 17 – Миколенко, 45+3, Кин, 70, Бету, 73

ВИДЕО. Мяч попал в руку Миколенко, судья не назначил пенальти

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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