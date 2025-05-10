ВИДЕО. Что показал VAR? Игра рукой Миколенко: как Эвертон избежал пенальти
Ириски одержали победу над дачниками со счетом 3:1
Украинский защитник Виталий Миколенко помог «Эвертону» одержать выездную победу над «Фулхэмом» (3:1) в матче 36-го тура АПЛ.
«Ириски» уступали после гола Рауля Хименеса, но еще до перерыва Виталий Миколенко отметился результативным ударом, сравняв счет. Во втором тайме голы Майкла Кина и Бету принесли гостям победу.
В компенсированное время Миколенко оказался в центре спорного эпизода – после прострела Адама Траоре мяч попал ему в руку в штрафной.
Арбитр Даррен Ингленд сначала назначил угловой, но после вмешательства VAR пересмотрел момент. После просмотра повторов пенальти также не был назначен – арбитр оставил свое первоначальное решение в силе.
АПЛ. 36-й тур, 10 мая
Фулхэм – Эвертон – 1:3
Голы: Хименес, 17 – Миколенко, 45+3, Кин, 70, Бету, 73
ВИДЕО. Мяч попал в руку Миколенко, судья не назначил пенальти
📸 - Handball being checked by VAR, against Everton.— VAR Hub (@VARHub) May 10, 2025
🔄 - Potential penalty NOT awarded. pic.twitter.com/rOAOY763rA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартует турнир в элитном дивизионе
Президент «Ингульца» – о работе УАФ