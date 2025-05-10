ВИДЕО. VAR пришлось вмешаться . Миколенко чуть не привез пенальти в АПЛ

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Эвертоном».

Встречу принимал «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

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В добавленное ко второму тайму время мяч в штрафной площади попал в руку украинского фулбека гостей Виталия Миколенко, который по ходу встречи успел отличиться голом. Арбитр матча отправился к монитору системы VAR, лично посмотрел эпизод и не поставил 11-метровый удар.

❗️ ВИДЕО. Пришлось вмешаться VAR. Миколенко чуть не привез пенальти в АПЛ