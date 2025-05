КОСТЮК: «Я не помню других спортсменов, которые высказывались против войны»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в своем Instagram опубликовала заявление, в котором отметила, что уважает Касаткину, за то, что она высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. После их поединка во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме Костюк у сетки пожала руку Касаткиной.



«Я была очень рада за неё и за её решение, но я не могу сказать, что мы с ней друзья, – отметила после игры Костюк. – Я считаю, что мы коллеги по туру, как и со всеми остальными игроками. Ничего официального между нами не было. По сути, ничего не изменилось, просто теперь она представляет Австралию, и я пожала ей руку. Я действительно рада за нее».



«Я не припомню других спортсменов, которые бы высказывались против войны, – пояснила свое решение украинка. – Я не знаю, какими были мотивы для смены паспорта у других игроков. Возможно, у них были проблемы с визами или им просто приятнее представлять страну, флаг которой стоит рядом с твоим именем. Но их намерения мне неизвестны – они об этом не говорили. Флаг рядом с именем – это лишь часть картины, а вся картина мне пока не ясна».



Марта призналась, что не строит иллюзий, что многие спортсмены последуют примеру Касаткиной, но считает ее поступок важным и достойным уважения.



«Все зависит от ценностей человека. От того, за что он готов стоять, что он поддерживает и как может жить с собственными решениями. Каждый выбирает сам. Я не могу решать за других, но считаю, что Дарья – очень достойный пример того, как можно найти выход из сложной жизненной ситуации», - подытожила украинская теннисистка.

🇺🇦 Marta Kostyuk takes down 🇦🇺 Daria Kasatkina 6-4, 6-2 to reach R3 in Rome.



👉 Kostyuk, who has not shaken hands with Russian players since the start of the war, did so with the Russian-turned Australian post match.#TheFirstServe pic.twitter.com/0H0DRecKeD