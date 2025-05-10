Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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WTA
10 мая 2025, 15:08 | Обновлено 10 мая 2025, 15:12
622
0

КОСТЮК: «Я не помню других спортсменов, которые высказывались против войны»

После поединка Костюк у сетки пожала руку Касаткиной

10 мая 2025, 15:08 | Обновлено 10 мая 2025, 15:12
622
0
КОСТЮК: «Я не помню других спортсменов, которые высказывались против войны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в своем Instagram опубликовала заявление, в котором отметила, что уважает Касаткину, за то, что она высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. После их поединка во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме Костюк у сетки пожала руку Касаткиной.

«Я была очень рада за неё и за её решение, но я не могу сказать, что мы с ней друзья, – отметила после игры Костюк. – Я считаю, что мы коллеги по туру, как и со всеми остальными игроками. Ничего официального между нами не было. По сути, ничего не изменилось, просто теперь она представляет Австралию, и я пожала ей руку. Я действительно рада за нее».

«Я не припомню других спортсменов, которые бы высказывались против войны, – пояснила свое решение украинка. – Я не знаю, какими были мотивы для смены паспорта у других игроков. Возможно, у них были проблемы с визами или им просто приятнее представлять страну, флаг которой стоит рядом с твоим именем. Но их намерения мне неизвестны – они об этом не говорили. Флаг рядом с именем – это лишь часть картины, а вся картина мне пока не ясна».

Марта призналась, что не строит иллюзий, что многие спортсмены последуют примеру Касаткиной, но считает ее поступок важным и достойным уважения.

«Все зависит от ценностей человека. От того, за что он готов стоять, что он поддерживает и как может жить с собственными решениями. Каждый выбирает сам. Я не могу решать за других, но считаю, что Дарья – очень достойный пример того, как можно найти выход из сложной жизненной ситуации», - подытожила украинская теннисистка.

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WTA Рим Марта Костюк Дарья Касаткина
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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