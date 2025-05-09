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  4. Алонсо рассказал о будущем Вирца после объявления об уходе из Байера
Германия
09 мая 2025, 18:04 |
988
0

Алонсо рассказал о будущем Вирца после объявления об уходе из Байера

Коуч заявил, что на футболиста претендует не только «Бавария»

09 мая 2025, 18:04 |
988
0
Алонсо рассказал о будущем Вирца после объявления об уходе из Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алонсо и Вирц

Испанский специалист Хаби Алонсо, официально объявивший об уходе из расположения леверкузенского «Байера», лаконично высказался о будущем Флориана Вирца.

«Флориан Вирц не говорил мне, что хочет перейти только в Баварию. Но это не моя информация», – лаконично заявил Алонсо.

Контракт Вирца с леверкузенцами рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он забил 16 голов и отдал 12 передач в 42 матчах.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Вирц отклонил варианты с «Реалом» и «Манчестер Сити» – он хочет играть только на родине. Немец якобы согласился перейти в расположение «Баварии».

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Флориан Вирц Хаби Алонсо трансферы трансферы Бундеслиги Байер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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