Алонсо рассказал о будущем Вирца после объявления об уходе из Байера
Коуч заявил, что на футболиста претендует не только «Бавария»
Испанский специалист Хаби Алонсо, официально объявивший об уходе из расположения леверкузенского «Байера», лаконично высказался о будущем Флориана Вирца.
«Флориан Вирц не говорил мне, что хочет перейти только в Баварию. Но это не моя информация», – лаконично заявил Алонсо.
Контракт Вирца с леверкузенцами рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он забил 16 голов и отдал 12 передач в 42 матчах.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что Вирц отклонил варианты с «Реалом» и «Манчестер Сити» – он хочет играть только на родине. Немец якобы согласился перейти в расположение «Баварии».
🚨 Xabi Alonso: “Florian Wirtz didn’t tell me that he only wants to go to Bayern… this is not my information”. pic.twitter.com/Bt6shnbKCd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2025
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