Алонсо рассказал о будущем Вирца после объявления об уходе из Байера

Испанский специалист Хаби Алонсо, официально объявивший об уходе из расположения леверкузенского «Байера», лаконично высказался о будущем Флориана Вирца.

«Флориан Вирц не говорил мне, что хочет перейти только в Баварию. Но это не моя информация», – лаконично заявил Алонсо.

Контракт Вирца с леверкузенцами рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он забил 16 голов и отдал 12 передач в 42 матчах.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Вирц отклонил варианты с «Реалом» и «Манчестер Сити» – он хочет играть только на родине. Немец якобы согласился перейти в расположение «Баварии».

🚨 Xabi Alonso: “Florian Wirtz didn’t tell me that he only wants to go to Bayern… this is not my information”. pic.twitter.com/Bt6shnbKCd