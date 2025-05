Гвардиола отреагировал на уход Алонсо из Байера. Коуч возглавит Реал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение испанского специалиста Хаби Алонсо, официально объявившего об уходе из леверкузенского «Байера».

«Влияние, которое Хаби оказал на «Байер», было невероятным. Все тренеры, имевшие честь работать с ним, всегда знали: он станет отличным наставником.

Приехать в Германию и навязать борьбу «Баварии» всегда сложная задача. А в прошлом сезоне они проиграли всего один матч — в финале Лиги Европы против «Аталанты». Это поражает.

То, как играет команда, как растут отдельные игроки — у «Байера» действительно есть все основания гордиться этим периодом. Даже если он длился всего два или три года», – сказал Пеп.

Во главе «фармацевтов» испанский специалист провел 138 матчей, одержав 89 побед и 31 ничью. Еще 18 поединков под его руководством команда проиграла. Вместе с «Байером» Алонсо выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.

В нынешней кампании «Байер» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков в 32 матчах чемпионата Германии.

Pep Guardiola on Xabi Alonso's impact at Bayer Leverkusen: "The impact on Leverkusen he has done has been unbelievable. I think all the managers that had the opportunity and pleasure to have him as a player always realised he will be a manager.



"And you know, going to Germany…