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  4. Гвардиола отреагировал на уход Алонсо из Байера. Коуч возглавит Реал
Германия
09 мая 2025, 17:47 |
1665
1

Гвардиола отреагировал на уход Алонсо из Байера. Коуч возглавит Реал

Испанец поблагодарил своего земляка

09 мая 2025, 17:47 |
1665
1
Гвардиола отреагировал на уход Алонсо из Байера. Коуч возглавит Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Алонсо и Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение испанского специалиста Хаби Алонсо, официально объявившего об уходе из леверкузенского «Байера».

«Влияние, которое Хаби оказал на «Байер», было невероятным. Все тренеры, имевшие честь работать с ним, всегда знали: он станет отличным наставником.

Приехать в Германию и навязать борьбу «Баварии» всегда сложная задача. А в прошлом сезоне они проиграли всего один матч — в финале Лиги Европы против «Аталанты». Это поражает.

То, как играет команда, как растут отдельные игроки — у «Байера» действительно есть все основания гордиться этим периодом. Даже если он длился всего два или три года», – сказал Пеп.

Во главе «фармацевтов» испанский специалист провел 138 матчей, одержав 89 побед и 31 ничью. Еще 18 поединков под его руководством команда проиграла. Вместе с «Байером» Алонсо выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.

В нынешней кампании «Байер» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков в 32 матчах чемпионата Германии.

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Олег Вахоцкий Источник: City Xtra
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Комментарии 1
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Mark4854590
Буде цікаво подивитись на дуель цих тренерів. Реал часто грає з Ман Сіті, так що...
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