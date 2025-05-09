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  4. Хаби Алонсо объяснил решение уйти из Байера и обратился к фанатам
Германия
09 мая 2025, 16:15 |
1417
1

Хаби Алонсо объяснил решение уйти из Байера и обратился к фанатам

Испанец благодарен всем, кто помог ему добиться успеха в Германии

09 мая 2025, 16:15 |
1417
1
Хаби Алонсо объяснил решение уйти из Байера и обратился к фанатам
ФК Байер. Хаби Алонсо

Испанский главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал свой уход из клуба после завершения сезона 2024/25:

«Я очень благодарен «Байеру», моим игрокам и персоналу, всем работникам клуба и, наконец, но не в последнюю очередь, фантастическим болельщикам. Наш успех стал результатом выдающейся командной игры.

Этот клуб, который оказал исключительное доверие ко мне, очень заслужил того, чтобы впервые выиграть титул чемпиона Германии. Я выражаю благодарность и восхищение всем, кто помог сделать этот триумф возможным, а также за победу в Кубке Германии в Берлине.

«Байер» готов к будущему. Позитивный путь будет продолжаться, и я буду рад следить за этим».

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Байер Бундеслига Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Байер
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