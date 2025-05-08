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  4. «Оставьте Эдегора и Партея в Париже». Фанаты – о вылете Арсенала из ЛЧ
Лига чемпионов
08 мая 2025, 11:16 |
1147
0

«Оставьте Эдегора и Партея в Париже». Фанаты – о вылете Арсенала из ЛЧ

«Арсенал» проиграл «ПСЖ» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов

08 мая 2025, 11:16 |
1147
0
«Оставьте Эдегора и Партея в Париже». Фанаты – о вылете Арсенала из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В среду, 7 мая, в Париже состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Перед ответным матчем «ПСЖ» имел преимущество в один мяч. Команда выдержала стартовый натиск «Арсенала», провела несколько своих атак и на 27-й минуте открыла счет. Автором гола стал Фабиан Руис.

На 69-й минуте «ПСЖ» мог увеличить отрыв, но Витинья не реализовал пенальти. Однако уже через три минуты Ашраф Хакими все же сделал счет 2:0.

На 76-й минуте Букайо Сака отыграл один мяч. Но это все, что удалось «Арсеналу».

Болельщики «Арсенала», которые после прохода «Реала» в четвертьфинале возлагали на команду большие надежды, разочарованы результатом.

P: Действительно обидно, когда играешь лучше соперника, но не можешь переступить черту.

Benny’s Football Tips: Оставьте Эдегора и Партея в Париже.

Colin: Не волнуйтесь, ребята, «Шпоры» и «Челси» еще выиграют европейские трофеи для Лондона.

قوس: Эдегор и Мартинелли должны покинуть клуб в конце сезона. Эдегор – трус и не заслуживает того, чтобы возглавлять команду.

AR: Руководство «Арсенала» – это позор. Представьте, что в полуфинале Лиги чемпионов нет форварда. Артета тоже очень ограниченный тренер. Посредственный в управлении игрой. Непростительно.

𝐉!𝐌𝐌𝐘: Люблю смотреть, как проигрывает Арсенал. Это стало моим ежедневным лекарством, моей еженедельной энергией, моим ежемесячным вдохновением и моей ежегодной мотивацией. Их проигрыш – единственная причина, по которой я все еще жив. Я был рожден, чтобы любить и наслаждаться неудачами, которых они добились.

Ibukun Aluko: Я не хочу больше слышать о следующем сезоне, Артета сделал достаточно и не сможет вести нас дальше.

Assassin: Привет, я только что переехал в Лондон, когда будет парад трофеев, чтобы я мог поприсутствовать? Спасибо.

Toni Ibiam: Все кончено… нас убило то трансферное окно, в которое мы не покупали игроков.

Black🖤Diamond: Одна из самых главных обязанностей родителей – не допустить, чтобы ваши дети поддерживали «Арсенал».

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ПСЖ - Арсенал ПСЖ Арсенал Лондон Лига чемпионов Мартин Эдегор Томас Партей Микель Артета реакция болельщиков Букайо Сака Фабиан Руис Витинья (ПСЖ) Ашраф Хакими
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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