Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Интер – Барселона
Антонио Матеу Лаос считает, что в эпизоде с фолом на Ямале должен был быть пенальти
6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».
Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.
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Эксарбитр ФИФА Антонио Матеу Лаос отреагировал на скандальный эпизод на 69-й минуте, когда VAR отменил решение арбитра Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Интера» за фол полузащитника Генриха Мхитаряна на вингере «Барселоны» Ламини Ямале.
«Чистый пенальти для «Барселоны», игрок дважды коснулся Ламина Ямаля. Первый раз за пределами штрафной площадки, а второй – внутри, что привело к падению Ламина», – отметил Лаос.
❗️Mateu Lahoz: "Clear penalty for Barcelona as the player touches Lamine Yamal twice."— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 7, 2025
"Once outside of the box and once inside which makes Lamine go down." pic.twitter.com/uayOCzvK3L
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