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  4. Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Интер – Барселона
Лига чемпионов
07 мая 2025, 21:23 |
1808
1

Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Интер – Барселона

Антонио Матеу Лаос считает, что в эпизоде с фолом на Ямале должен был быть пенальти

07 мая 2025, 21:23 |
1808
1
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Интер – Барселона
Directo

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Эксарбитр ФИФА Антонио Матеу Лаос отреагировал на скандальный эпизод на 69-й минуте, когда VAR отменил решение арбитра Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Интера» за фол полузащитника Генриха Мхитаряна на вингере «Барселоны» Ламини Ямале.

«Чистый пенальти для «Барселоны», игрок дважды коснулся Ламина Ямаля. Первый раз за пределами штрафной площадки, а второй – внутри, что привело к падению Ламина», – отметил Лаос.

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Антонио Матеу Лаос Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Ламин Ямаль Генрих Мхитарян пенальти судьи (арбитры)
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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ivankondrat96
Такій поважній людині мабуть видніше, але я думаю, що пенальті не було
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