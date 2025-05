Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Интер – Барселона

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Эксарбитр ФИФА Антонио Матеу Лаос отреагировал на скандальный эпизод на 69-й минуте, когда VAR отменил решение арбитра Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Интера» за фол полузащитника Генриха Мхитаряна на вингере «Барселоны» Ламини Ямале.

«Чистый пенальти для «Барселоны», игрок дважды коснулся Ламина Ямаля. Первый раз за пределами штрафной площадки, а второй – внутри, что привело к падению Ламина», – отметил Лаос.

