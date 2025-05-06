Сможет ли Барселона обновить свой рекорд в Лиге чемпионов?

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Барселона сыграет на выезде с Интером.

Блаугранас в текущем сезоне Лиги чемпионов забили уже 40 голов.

Лишь 4 команды в истории Лиги чемпионов забивали больше в одном конкретном сезоне.

Рекордсменом турнира является именно Барселона, которая в сезоне 1999/00 забила 45 мячей.

45 – Барселона, 1999/00

43 – Бавария, 2019/20

41 – Ливерпуль, 2017/18

41 – Реал, 2013/14

40 – Барселона, 2024/25