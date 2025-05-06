Сможет ли Барселона обновить свой рекорд в Лиге чемпионов?
Сине-гранатовые сегодня могут открыть пятый десяток голов в сезон в сезоне
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Барселона сыграет на выезде с Интером.
Блаугранас в текущем сезоне Лиги чемпионов забили уже 40 голов.
Лишь 4 команды в истории Лиги чемпионов забивали больше в одном конкретном сезоне.
Рекордсменом турнира является именно Барселона, которая в сезоне 1999/00 забила 45 мячей.
- 45 – Барселона, 1999/00
- 43 – Бавария, 2019/20
- 41 – Ливерпуль, 2017/18
- 41 – Реал, 2013/14
- 40 – Барселона, 2024/25
Only four teams have scored more goals in a single UEFA Champions League season than Barcelona have in 2024-25 so far (40).— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 6, 2025
Can they get closer to the record with more goals versus Inter Milan tonight?#Ad | @Betfair | https://t.co/Nq71kWRpcl pic.twitter.com/KNgwKhshLA
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