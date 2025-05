Сможет ли Барселона обновить свой рекорд в Лиге чемпионов?

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Барселона сыграет на выезде с Интером.

Блаугранас в текущем сезоне Лиги чемпионов забили уже 40 голов.

Лишь 4 команды в истории Лиги чемпионов забивали больше в одном конкретном сезоне.

Рекордсменом турнира является именно Барселона, которая в сезоне 1999/00 забила 45 мячей.

Only four teams have scored more goals in a single UEFA Champions League season than Barcelona have in 2024-25 so far (40).



Can they get closer to the record with more goals versus Inter Milan tonight?#Ad | @Betfair | https://t.co/Nq71kWRpcl pic.twitter.com/KNgwKhshLA