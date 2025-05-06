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Лига чемпионов
06 мая 2025, 18:53 | Обновлено 06 мая 2025, 18:55
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Сможет ли Барселона обновить свой рекорд в Лиге чемпионов?

Сине-гранатовые сегодня могут открыть пятый десяток голов в сезон в сезоне

06 мая 2025, 18:53 | Обновлено 06 мая 2025, 18:55
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0
Сможет ли Барселона обновить свой рекорд в Лиге чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Барселона сыграет на выезде с Интером.

Блаугранас в текущем сезоне Лиги чемпионов забили уже 40 голов.

Лишь 4 команды в истории Лиги чемпионов забивали больше в одном конкретном сезоне.

Рекордсменом турнира является именно Барселона, которая в сезоне 1999/00 забила 45 мячей.

  • 45 – Барселона, 1999/00
  • 43 – Бавария, 2019/20
  • 41 – Ливерпуль, 2017/18
  • 41 – Реал, 2013/14
  • 40 – Барселона, 2024/25
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Олег Вахоцкий Источник: Opta
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