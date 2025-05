28 дней до 1000. Сможет ли Интер продлить беспроигрышную домашнюю серию?

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Барселоной. Первая игра на поле каталонцев закончилась результативной ничьей 3:3.

Беспроигрышная домашняя серия Интера в Лиге чемпионов составляет уже 972 дня.

За это время нероадзури сыграли 15 матчей, в которых 12 раз побеждали, еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Интересен тот факт, что эта беспроигрышная серия Интера началась матчем именно против Барселоны.

Inter have not lost a home #UCL game for 𝟗𝟕𝟐 days 🏰⚔️🤯 pic.twitter.com/SgTNay9v9Q