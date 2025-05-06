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Италия
06 мая 2025, 16:40 | Обновлено 06 мая 2025, 17:05
251
0

28 дней до 1000. Сможет ли Интер продлить беспроигрышную домашнюю серию?

Интер не проигрывает дома в Лиге чемпионов с сентября 2022 года

06 мая 2025, 16:40 | Обновлено 06 мая 2025, 17:05
251
0
28 дней до 1000. Сможет ли Интер продлить беспроигрышную домашнюю серию?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Барселоной. Первая игра на поле каталонцев закончилась результативной ничьей 3:3.

Беспроигрышная домашняя серия Интера в Лиге чемпионов составляет уже 972 дня.

За это время нероадзури сыграли 15 матчей, в которых 12 раз побеждали, еще 3 раза была зафиксирована ничья.

  • Интер – Барселона 1:0
  • Интер – Виктория 4:0
  • Интер – Порту 1:0
  • Интер – Бенфика 3:3
  • Интер – Милан 1:0
  • Интер – Бенфика 1:0
  • Интер – Зальцбург 2:1
  • Интер – Реал Сосьедад 0:0
  • Интер – Атлетико 1:0
  • Интер – Црвена Звезда 4:0
  • Интер – Арсенал 1:0
  • Интер – Лейпциг 1:0
  • Интер – Монако 3:0
  • Интер – Фейеноорд 2:1
  • Интер – Бавария 2:2

Интересен тот факт, что эта беспроигрышная серия Интера началась матчем именно против Барселоны.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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