Италия06 мая 2025, 16:40 | Обновлено 06 мая 2025, 17:05
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28 дней до 1000. Сможет ли Интер продлить беспроигрышную домашнюю серию?
Интер не проигрывает дома в Лиге чемпионов с сентября 2022 года
06 мая 2025, 16:40 | Обновлено 06 мая 2025, 17:05
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Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Барселоной. Первая игра на поле каталонцев закончилась результативной ничьей 3:3.
Беспроигрышная домашняя серия Интера в Лиге чемпионов составляет уже 972 дня.
За это время нероадзури сыграли 15 матчей, в которых 12 раз побеждали, еще 3 раза была зафиксирована ничья.
- Интер – Барселона 1:0
- Интер – Виктория 4:0
- Интер – Порту 1:0
- Интер – Бенфика 3:3
- Интер – Милан 1:0
- Интер – Бенфика 1:0
- Интер – Зальцбург 2:1
- Интер – Реал Сосьедад 0:0
- Интер – Атлетико 1:0
- Интер – Црвена Звезда 4:0
- Интер – Арсенал 1:0
- Интер – Лейпциг 1:0
- Интер – Монако 3:0
- Интер – Фейеноорд 2:1
- Интер – Бавария 2:2
Интересен тот факт, что эта беспроигрышная серия Интера началась матчем именно против Барселоны.
Inter have not lost a home #UCL game for 𝟗𝟕𝟐 days 🏰⚔️🤯 pic.twitter.com/SgTNay9v9Q— LiveScore (@livescore) May 6, 2025
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