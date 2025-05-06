28 дней до 1000. Сможет ли Интер продлить беспроигрышную домашнюю серию?

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Барселоной. Первая игра на поле каталонцев закончилась результативной ничьей 3:3.

Беспроигрышная домашняя серия Интера в Лиге чемпионов составляет уже 972 дня.

За это время нероадзури сыграли 15 матчей, в которых 12 раз побеждали, еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Интер – Барселона 1:0

Интер – Виктория 4:0

Интер – Порту 1:0

Интер – Бенфика 3:3

Интер – Милан 1:0

Интер – Бенфика 1:0

Интер – Зальцбург 2:1

Интер – Реал Сосьедад 0:0

Интер – Атлетико 1:0

Интер – Црвена Звезда 4:0

Интер – Арсенал 1:0

Интер – Лейпциг 1:0

Интер – Монако 3:0

Интер – Фейеноорд 2:1

Интер – Бавария 2:2

Интересен тот факт, что эта беспроигрышная серия Интера началась матчем именно против Барселоны.