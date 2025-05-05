ОФИЦИАЛЬНО. Не побеждали 2 месяца. Вольфсбург уволил главного тренера
Ральф Хазенхюттль покинул немецкий коллектив
Представитель Бундеслиги «Вольфсбург» официально уволил главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля за два тура до завершения чемпионата.
По информации пресс-службы клуба, временным тренером коллектива станет Даниэль Бауэр, который тренирует «Вольфсбург» U-19.
Отметим, что Ральф возглавил «Вольфсбург» весной в сезоне-2023/24. За это время специалист во главе клуба провел 44 матча, в которых только 17 раз одерживал победу.
На сегодня в турнирной таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» находится на 12-й позиции, имея в активе 39 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет 11 пунктов.
Separate Ways: VfL Wolfsburg and Ralph Hasenhüttl have ended their collaboration with immediate effect. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/hmc833wPsB— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) May 4, 2025
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