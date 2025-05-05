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Германия
05 мая 2025, 14:46 | Обновлено 05 мая 2025, 14:53
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Не побеждали 2 месяца. Вольфсбург уволил главного тренера

Ральф Хазенхюттль покинул немецкий коллектив

05 мая 2025, 14:46 | Обновлено 05 мая 2025, 14:53
230
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не побеждали 2 месяца. Вольфсбург уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Хазенхюттль

Представитель Бундеслиги «Вольфсбург» официально уволил главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля за два тура до завершения чемпионата.

По информации пресс-службы клуба, временным тренером коллектива станет Даниэль Бауэр, который тренирует «Вольфсбург» U-19.

Отметим, что Ральф возглавил «Вольфсбург» весной в сезоне-2023/24. За это время специалист во главе клуба провел 44 матча, в которых только 17 раз одерживал победу.

На сегодня в турнирной таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» находится на 12-й позиции, имея в активе 39 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет 11 пунктов.

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Вольфсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига Ральф Хазенхюттль
Андрей Витренко Источник: ФК Вольфсбург
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