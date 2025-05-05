04.05.2025 20:30 – FT 1 : 1
Германия05 мая 2025, 03:57 | Обновлено 05 мая 2025, 04:16
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Итоги дня Бундеслиги. Ничья Байера подарили чемпионство Баварии
Вечером 4 мая состоялись три матча 32-го тура чемпионата Германии
05 мая 2025, 03:57 | Обновлено 05 мая 2025, 04:16
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Вечером 4 мая состоялись три матча 32-го тура чемпионата Германии.
Ничья Байера в игре против Фрайбурга (2:2) подарили чемпионство Баварии.
Турнирное положение: Бавария (76 очков), Байер (68), Айнтрахт (56), Фрайбург (52), Боруссия Д (51), РБ Лейпциг (50)
Бундеслига. 32-й тур, 4 мая
Аугсбург – Хольштайн – 1:3
Голы: Мунье, 90 – Мачино, 25, Бернгардссон, 40, 51
Фрайбург – Байер – 2:2
Голы: Эггештайн, 44, Инкапье, 49 (автогол) – Вирц, 82, Та, 90+3
Майнц – Айнтрахт – 1:1
Голы: Буркхардт, 57 – Кристенсен, 16
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|32
|23
|7
|2
|93 - 32
|76
|2
|Байер
|32
|19
|11
|2
|68 - 37
|68
|3
|Айнтрахт Ф
|32
|16
|8
|8
|63 - 43
|56
|4
|Фрайбург
|32
|15
|7
|10
|46 - 49
|52
|5
|Боруссия Д
|32
|15
|6
|11
|64 - 49
|51
|6
|РБ Лейпциг
|32
|13
|11
|8
|51 - 45
|50
|7
|Майнц
|32
|13
|9
|10
|49 - 40
|48
|8
|Вердер
|32
|13
|8
|11
|50 - 56
|47
|9
|Боруссия М
|32
|13
|6
|13
|55 - 54
|45
|10
|Штутгарт
|32
|12
|8
|12
|57 - 51
|44
|11
|Аугсбург
|32
|11
|10
|11
|34 - 45
|43
|12
|Вольфсбург
|32
|10
|9
|13
|53 - 52
|39
|13
|Унион Берлин
|32
|9
|10
|13
|33 - 47
|37
|14
|Санкт-Паули
|32
|8
|7
|17
|26 - 37
|31
|15
|Хоффенхайм
|32
|7
|10
|15
|44 - 62
|31
|16
|Хайденхайм
|32
|7
|5
|20
|33 - 60
|26
|17
|Хольштайн Киль
|32
|6
|7
|19
|48 - 75
|25
|18
|Бохум
|32
|5
|7
|20
|30 - 63
|22
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Кристенсен (Айнтрахт Ф).
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