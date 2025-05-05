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Чемпионат Германии
Майнц
04.05.2025 20:30 – FT 1 : 1
Айнтрахт Ф
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Германия
05 мая 2025, 03:57 | Обновлено 05 мая 2025, 07:00
236
0

Итоги дня Бундеслиги. Ничья Байера подарила чемпионство Баварии

Вечером 4 мая состоялись три матча 32-го тура чемпионата Германии

05 мая 2025, 03:57 | Обновлено 05 мая 2025, 07:00
236
0
Итоги дня Бундеслиги. Ничья Байера подарила чемпионство Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 мая состоялись три матча 32-го тура чемпионата Германии.

Ничья Байера в игре против Фрайбурга (2:2) подарили чемпионство Баварии.

Турнирное положение: Бавария (76 очков), Байер (68), Айнтрахт (56), Фрайбург (52), Боруссия Д (51), РБ Лейпциг (50)

Бундеслига. 32-й тур, 4 мая

Аугсбург – Хольштайн – 1:3

Голы: Мунье, 90 – Мачино, 25, Бернгардссон, 40, 51

Фрайбург – Байер – 2:2

Голы: Эггештайн, 44, Инкапье, 49 (автогол) – Вирц, 82, Та, 90+3

Майнц – Айнтрахт – 1:1

Голы: Буркхардт, 57 – Кристенсен, 16

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 32 23 7 2 93 - 32 76
2 Байер 32 19 11 2 68 - 37 68
3 Айнтрахт Ф 32 16 8 8 63 - 43 56
4 Фрайбург 32 15 7 10 46 - 49 52
5 Боруссия Д 32 15 6 11 64 - 49 51
6 РБ Лейпциг 32 13 11 8 51 - 45 50
7 Майнц 32 13 9 10 49 - 40 48
8 Вердер 32 13 8 11 50 - 56 47
9 Боруссия М 32 13 6 13 55 - 54 45
10 Штутгарт 32 12 8 12 57 - 51 44
11 Аугсбург 32 11 10 11 34 - 45 43
12 Вольфсбург 32 10 9 13 53 - 52 39
13 Унион Берлин 32 9 10 13 33 - 47 37
14 Санкт-Паули 32 8 7 17 26 - 37 31
15 Хоффенхайм 32 7 10 15 44 - 62 31
16 Хайденхайм 32 7 5 20 33 - 60 26
17 Хольштайн Киль 32 6 7 19 48 - 75 25
18 Бохум 32 5 7 20 30 - 63 22
Полная таблица

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Кристенсен (Айнтрахт Ф).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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