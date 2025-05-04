Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Третьи в истории. Саудовский клуб выиграл Лигу чемпионов
Саудовская Аравия
04 мая 2025, 14:52 | Обновлено 04 мая 2025, 14:53
323
0

Третьи в истории. Саудовский клуб выиграл Лигу чемпионов

Закончился розыгрыш Лиги чемпионов Азии

04 мая 2025, 14:52 | Обновлено 04 мая 2025, 14:53
323
0
Третьи в истории. Саудовский клуб выиграл Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов Азии. В финальном матче команда из Саудовской Аравии победила «Кавасаки Фронтале» из Японии со счетом 2:0.

«Аль-Ахли» выиграл финальный матч самого престижного турнира Азии с третьей попытки.

В 1986 году в финале Азиатского клубного чемпионата саудовцы уступили в дополнительное время корейскому «Дэу Роялс» со счетом 1:3.

В 2012 году в финале Лиги чемпионов Азии «Аль-Ахли» снова проиграл корейцам. Обидчиком клуба из Саудовской Аравии стал «Ульсан Хюндаи» (0:3).

«Аль-Ахли» стал третьим клубом из Саудовской Аравии, который стал победителем турнира. Рекордсменом является «Аль-Хиляль» (4).

Список клубов из Саудовской Аравии, выигрывавших Лигу чемпионов Азии:

4 – «Аль-Хиляль»
2 – «Аль-Иттихад»
1 – «Аль-Ахли»

По теме:
Фирмино оформил дубль из ассистов. Определен победитель Лиги чемпионов Азии
Возглавит Бразилию? Один из кандидатов на должность тренера уволен из клуба
Если не Анчелотти, то кто? У Бразилии новые кандидаты на пост коуча сборной
Лига чемпионов Азии Кавасаки Фронтале Аль-Ахли Доха Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Теннис | 03 мая 2025, 21:17 18
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде

Коко не сумела одолеть Арину в финале соревнований WTA 1000 в столице Испании

Брайтон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04 мая 2025, 14:58 0
Брайтон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 мая в 16:00 по Киеву

Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Футбол | 04.05.2025, 06:23
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04.05.2025, 13:30
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Бокс | 04.05.2025, 08:47
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49
Теннис
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 5
Футбол
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 8
Футбол
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем