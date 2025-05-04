Третьи в истории. Саудовский клуб выиграл Лигу чемпионов
Закончился розыгрыш Лиги чемпионов Азии
«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов Азии. В финальном матче команда из Саудовской Аравии победила «Кавасаки Фронтале» из Японии со счетом 2:0.
«Аль-Ахли» выиграл финальный матч самого престижного турнира Азии с третьей попытки.
В 1986 году в финале Азиатского клубного чемпионата саудовцы уступили в дополнительное время корейскому «Дэу Роялс» со счетом 1:3.
В 2012 году в финале Лиги чемпионов Азии «Аль-Ахли» снова проиграл корейцам. Обидчиком клуба из Саудовской Аравии стал «Ульсан Хюндаи» (0:3).
«Аль-Ахли» стал третьим клубом из Саудовской Аравии, который стал победителем турнира. Рекордсменом является «Аль-Хиляль» (4).
Список клубов из Саудовской Аравии, выигрывавших Лигу чемпионов Азии:
4 – «Аль-Хиляль»
2 – «Аль-Иттихад»
1 – «Аль-Ахли»
𝗙𝗧 | 🇸🇦 Al Ahli 2️⃣-0️⃣ Kawasaki Frontale 🇯🇵— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) May 3, 2025
Dream realised. Al Ahli shine on home soil to be crowned the #ACLElite champions for the first-time ever!#ACLEliteFinal pic.twitter.com/EBrNMnzXxb
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