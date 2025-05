Третьи в истории. Саудовский клуб выиграл Лигу чемпионов

«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов Азии. В финальном матче команда из Саудовской Аравии победила «Кавасаки Фронтале» из Японии со счетом 2:0.

«Аль-Ахли» выиграл финальный матч самого престижного турнира Азии с третьей попытки.

В 1986 году в финале Азиатского клубного чемпионата саудовцы уступили в дополнительное время корейскому «Дэу Роялс» со счетом 1:3.

В 2012 году в финале Лиги чемпионов Азии «Аль-Ахли» снова проиграл корейцам. Обидчиком клуба из Саудовской Аравии стал «Ульсан Хюндаи» (0:3).

«Аль-Ахли» стал третьим клубом из Саудовской Аравии, который стал победителем турнира. Рекордсменом является «Аль-Хиляль» (4).

Список клубов из Саудовской Аравии, выигрывавших Лигу чемпионов Азии:

4 – «Аль-Хиляль»

2 – «Аль-Иттихад»

1 – «Аль-Ахли»

𝗙𝗧 | 🇸🇦 Al Ahli 2️⃣-0️⃣ Kawasaki Frontale 🇯🇵



Dream realised. Al Ahli shine on home soil to be crowned the #ACLElite champions for the first-time ever!#ACLEliteFinal pic.twitter.com/EBrNMnzXxb