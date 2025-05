Таловеров и компания не помешали Лидсу на пути к истории

В матче 46-го тура Чемпионшипа «Плимут» дома проиграл «Лидсу» со счетом 1:2.

В другом матче Чемпионшипа «Бернли» обыграл «Милуол» со счетом 3:1.

Впервые в истории английских лег три команды в одном сезоне набрали 100+ очков. Этими командами стали «Бирмингем» (Лига 1), «Лидс» и «Бернли».

Интересен тот факт, что для «Бернли» не хватило 100 очков для того, чтобы стать первыми в сезоне. Победил в Чемпионшипе «Лидс».

За «Плимут» сыграл свой очередной матч Максим Таловеров. Для украинца эта игра стала 11-й в Чемпионшипе.

Количество матчей, сыгранных украинцами в Чемпионшипе:

29 – Назарий Русин

26 – Сергей Ребров

22 – Сергей Балтача

11 Максим Таловеров

10 – Николай Кухаревич

FT: Burnley 3-1 Millwall



Burnley end the season 33 games unbeaten, unbeaten all season at home AND with 100 points but it isn’t enough to win the title as Leeds win on the final day too. #twitterclarets pic.twitter.com/9QespEtzYd