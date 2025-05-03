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Чемпионшип Англия
Плимут
03.05.2025 14:30 – FT 1 : 2
Лидс
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Англия
03 мая 2025, 18:13 | Обновлено 03 мая 2025, 18:14
1868
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Итоговая таблица Чемпионшипа. У двух команд по 100 очков. Таловеров – out

В последнем, 46-м туре Лидс одолел Плимут со счетом 2:1 и выиграл трофей

03 мая 2025, 18:13 | Обновлено 03 мая 2025, 18:14
1868
0
Итоговая таблица Чемпионшипа. У двух команд по 100 очков. Таловеров – out
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая состоялись все матчи последнего, 46-го тура Чемпионшипа 2024/25.

Лидс на выезде переиграл Плимут со счетом 2:1, набрал 100 очков и выиграл трофей второго по силе дивизиона Англии. Победу над Плимутом гости вырвали на 90+1-й минуте благодаря голу Манора Соломона – экс-игрок донецкого Шахтера.

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Столько же пунктов и у Бернли, но благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей чемпионами стали именно павлины. И Лидс, и Бернли напрямую вышли в элиту страны – АПЛ.

За Плимут в игре против Лидса все 90 минут отыграл украинский защитник Максим Таловеров. MaXi и компания с 46 пунктами расположились на итоговом 23-м (предпоследнем) месте и вылетели в Первую лигу Англии.

Помимо Плимута, в следующем сезоне Чемпионшипа также не будет Лутон Таун и Кардиффа.

Команды, занявшие с третьего и шестое места, разыграют между собой третью путевку в АПЛ: Шеффилд Юнайтед, Сандерленд, Ковентри и Бристоль.

Чемпионшип 2024/25. 46-й тур, 3 мая

Плимут – Лидс – 1:2

Голы: Бирам, 18 (автогол) – Гнонто, 53, Соломон, 90+1

Другие результаты игрового дня:

  • Бернли – Миллуол – 3:1
  • Бристоль Сити – Престон – 2:2
  • Вест Бромвич – Лутон Таун – 5:3
  • Дерби Каунти – Сток Сити – 0:0
  • Ковентри – Мидлсбро – 2:0
  • Норвич – Кардифф – 4:2
  • Портсмут – Халл Сити – 1:1
  • Сандерленд – КПР – 0:1
  • Суонси – Оксфорд Юнайтед – 3:3
  • Уотфорд – Шеффилд Уэнсдей – 1:1
  • Шеффилд Юнайтед – Блэкберн – 1:1

Итоговая таблица Чемпионшипа 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лидс 46 29 13 4 95 - 30 100
2 Бёрнли 46 28 16 2 69 - 16 100
3 Шеффилд Юнайтед 46 28 8 10 63 - 36 90
4 Сандерленд 46 21 13 12 58 - 44 76
5 Ковентри Сити 46 20 9 17 64 - 58 69
6 Бристоль Сити 46 17 17 12 59 - 55 68
7 Блэкберн 46 19 9 18 53 - 48 66
8 Миллуолл 46 18 12 16 47 - 49 66
9 Вест Бромвич 46 15 19 12 57 - 47 64
10 Мидлсбро 46 18 10 18 64 - 56 64
11 Суонси 46 17 10 19 51 - 56 61
12 Шеффилд Уэнсдей 46 15 13 18 60 - 69 58
13 Норвич 46 14 15 17 71 - 68 57
14 Уотфорд 46 16 9 21 53 - 61 57
15 КПР 46 14 14 18 53 - 63 56
16 Портсмут 46 14 12 20 58 - 71 54
17 Оксфорд Юнайтед 46 13 14 19 49 - 65 53
18 Сток Сити 46 12 15 19 45 - 62 51
19 Дерби Каунти 46 13 11 22 48 - 56 50
20 Престон Норт Энд 46 10 20 16 48 - 59 50
21 Халл Сити 46 12 13 21 44 - 54 49
22 Лутон Таун 46 13 10 23 45 - 69 49
23 Плимут 46 11 13 22 51 - 88 46
24 Кардифф Сити 46 9 17 20 48 - 73 44
Полная таблица

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Чемпионшип чемпионат Англии по футболу статистические расклады Плимут Лутон Таун Кардифф Сити Манор Соломон Бристоль Сити Ковентри Сандерленд Шеффилд Юнайтед Бернли Лидс Максим Таловеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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