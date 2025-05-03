Итоговая таблица Чемпионшипа. У двух команд по 100 очков. Таловеров – out

3 мая состоялись все матчи последнего, 46-го тура Чемпионшипа 2024/25.

Лидс на выезде переиграл Плимут со счетом 2:1, набрал 100 очков и выиграл трофей второго по силе дивизиона Англии. Победу над Плимутом гости вырвали на 90+1-й минуте благодаря голу Манора Соломона – экс-игрок донецкого Шахтера.

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Столько же пунктов и у Бернли, но благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей чемпионами стали именно павлины. И Лидс, и Бернли напрямую вышли в элиту страны – АПЛ.

За Плимут в игре против Лидса все 90 минут отыграл украинский защитник Максим Таловеров. MaXi и компания с 46 пунктами расположились на итоговом 23-м (предпоследнем) месте и вылетели в Первую лигу Англии.

Помимо Плимута, в следующем сезоне Чемпионшипа также не будет Лутон Таун и Кардиффа.

Команды, занявшие с третьего и шестое места, разыграют между собой третью путевку в АПЛ: Шеффилд Юнайтед, Сандерленд, Ковентри и Бристоль.

Чемпионшип 2024/25. 46-й тур, 3 мая

Плимут – Лидс – 1:2

Голы: Бирам, 18 (автогол) – Гнонто, 53, Соломон, 90+1

Другие результаты игрового дня:

Бернли – Миллуол – 3:1

– Миллуол – 3:1 Бристоль Сити – Престон – 2:2

Вест Бромвич – Лутон Таун – 5:3

– Лутон Таун – 5:3 Дерби Каунти – Сток Сити – 0:0

Ковентри – Мидлсбро – 2:0

– Мидлсбро – 2:0 Норвич – Кардифф – 4:2

– Кардифф – 4:2 Портсмут – Халл Сити – 1:1

Сандерленд – КПР – 0:1

– 0:1 Суонси – Оксфорд Юнайтед – 3:3

Уотфорд – Шеффилд Уэнсдей – 1:1

Шеффилд Юнайтед – Блэкберн – 1:1

Итоговая таблица Чемпионшипа 2024/25