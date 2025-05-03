Итоговая таблица Чемпионшипа. У двух команд по 100 очков. Таловеров – out
В последнем, 46-м туре Лидс одолел Плимут со счетом 2:1 и выиграл трофей
3 мая состоялись все матчи последнего, 46-го тура Чемпионшипа 2024/25.
Лидс на выезде переиграл Плимут со счетом 2:1, набрал 100 очков и выиграл трофей второго по силе дивизиона Англии. Победу над Плимутом гости вырвали на 90+1-й минуте благодаря голу Манора Соломона – экс-игрок донецкого Шахтера.
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Столько же пунктов и у Бернли, но благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей чемпионами стали именно павлины. И Лидс, и Бернли напрямую вышли в элиту страны – АПЛ.
За Плимут в игре против Лидса все 90 минут отыграл украинский защитник Максим Таловеров. MaXi и компания с 46 пунктами расположились на итоговом 23-м (предпоследнем) месте и вылетели в Первую лигу Англии.
Помимо Плимута, в следующем сезоне Чемпионшипа также не будет Лутон Таун и Кардиффа.
Команды, занявшие с третьего и шестое места, разыграют между собой третью путевку в АПЛ: Шеффилд Юнайтед, Сандерленд, Ковентри и Бристоль.
Чемпионшип 2024/25. 46-й тур, 3 мая
Плимут – Лидс – 1:2
Голы: Бирам, 18 (автогол) – Гнонто, 53, Соломон, 90+1
Другие результаты игрового дня:
- Бернли – Миллуол – 3:1
- Бристоль Сити – Престон – 2:2
- Вест Бромвич – Лутон Таун – 5:3
- Дерби Каунти – Сток Сити – 0:0
- Ковентри – Мидлсбро – 2:0
- Норвич – Кардифф – 4:2
- Портсмут – Халл Сити – 1:1
- Сандерленд – КПР – 0:1
- Суонси – Оксфорд Юнайтед – 3:3
- Уотфорд – Шеффилд Уэнсдей – 1:1
- Шеффилд Юнайтед – Блэкберн – 1:1
Итоговая таблица Чемпионшипа 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лидс
|46
|29
|13
|4
|95 - 30
|100
|2
|Бёрнли
|46
|28
|16
|2
|69 - 16
|100
|3
|Шеффилд Юнайтед
|46
|28
|8
|10
|63 - 36
|90
|4
|Сандерленд
|46
|21
|13
|12
|58 - 44
|76
|5
|Ковентри Сити
|46
|20
|9
|17
|64 - 58
|69
|6
|Бристоль Сити
|46
|17
|17
|12
|59 - 55
|68
|7
|Блэкберн
|46
|19
|9
|18
|53 - 48
|66
|8
|Миллуолл
|46
|18
|12
|16
|47 - 49
|66
|9
|Вест Бромвич
|46
|15
|19
|12
|57 - 47
|64
|10
|Мидлсбро
|46
|18
|10
|18
|64 - 56
|64
|11
|Суонси
|46
|17
|10
|19
|51 - 56
|61
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|46
|15
|13
|18
|60 - 69
|58
|13
|Норвич
|46
|14
|15
|17
|71 - 68
|57
|14
|Уотфорд
|46
|16
|9
|21
|53 - 61
|57
|15
|КПР
|46
|14
|14
|18
|53 - 63
|56
|16
|Портсмут
|46
|14
|12
|20
|58 - 71
|54
|17
|Оксфорд Юнайтед
|46
|13
|14
|19
|49 - 65
|53
|18
|Сток Сити
|46
|12
|15
|19
|45 - 62
|51
|19
|Дерби Каунти
|46
|13
|11
|22
|48 - 56
|50
|20
|Престон Норт Энд
|46
|10
|20
|16
|48 - 59
|50
|21
|Халл Сити
|46
|12
|13
|21
|44 - 54
|49
|22
|Лутон Таун
|46
|13
|10
|23
|45 - 69
|49
|23
|Плимут
|46
|11
|13
|22
|51 - 88
|46
|24
|Кардифф Сити
|46
|9
|17
|20
|48 - 73
|44
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