ВИДЕО. Как экс-игрок Шахтера принес своей команде титул Чемпионшипа на 90+1

3 мая Лидс на выезде переиграл Плимут со счетом 2:1 в последнем туре Чемпионшипа и завоевал трофей.

Павлины набрал 100 очков. Столько же и у Бернли, но разница забитых и пропущенных мячей лучше именно у Лидса.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победный гол в матче против Плимута на 90+1-й минуте забил бывший игрок Шахтера Манор Соломон.

Если бы Соломон не отличился, то Лидс с 98 пунктами стал бы вторым в Чемпионшипе.

В противостоянии Плимут – Лидс 90 минут отыграл украинский защитник хозяев Максим Таловеров.

Чемпионшип 2024/25. 46-й тур, 3 мая

Плимут – Лидс – 1:2

Голы: Бирам, 18 (автогол) – Гнонто, 53, Соломон, 90+1

Видеообзор матча