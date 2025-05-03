ВИДЕО. Как экс-игрок Шахтера принес своей команде титул Чемпионшипа на 90+1
Манор Соломон поразил ворота Плимута за Лидс в поединке 46-го тура чемпионата
3 мая Лидс на выезде переиграл Плимут со счетом 2:1 в последнем туре Чемпионшипа и завоевал трофей.
Павлины набрал 100 очков. Столько же и у Бернли, но разница забитых и пропущенных мячей лучше именно у Лидса.
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Победный гол в матче против Плимута на 90+1-й минуте забил бывший игрок Шахтера Манор Соломон.
Если бы Соломон не отличился, то Лидс с 98 пунктами стал бы вторым в Чемпионшипе.
В противостоянии Плимут – Лидс 90 минут отыграл украинский защитник хозяев Максим Таловеров.
Чемпионшип 2024/25. 46-й тур, 3 мая
Плимут – Лидс – 1:2
Голы: Бирам, 18 (автогол) – Гнонто, 53, Соломон, 90+1
Видеообзор матча
События матча
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