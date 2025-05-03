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Чемпионшип Англия
Плимут
03.05.2025 14:30 – FT 1 : 2
Лидс
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Англия
03 мая 2025, 19:31 |
239
0

ВИДЕО. Как экс-игрок Шахтера принес своей команде титул Чемпионшипа на 90+1

Манор Соломон поразил ворота Плимута за Лидс в поединке 46-го тура чемпионата

03 мая 2025, 19:31 |
239
0
ВИДЕО. Как экс-игрок Шахтера принес своей команде титул Чемпионшипа на 90+1
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

3 мая Лидс на выезде переиграл Плимут со счетом 2:1 в последнем туре Чемпионшипа и завоевал трофей.

Павлины набрал 100 очков. Столько же и у Бернли, но разница забитых и пропущенных мячей лучше именно у Лидса.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победный гол в матче против Плимута на 90+1-й минуте забил бывший игрок Шахтера Манор Соломон.

Если бы Соломон не отличился, то Лидс с 98 пунктами стал бы вторым в Чемпионшипе.

В противостоянии Плимут – Лидс 90 минут отыграл украинский защитник хозяев Максим Таловеров.

Чемпионшип 2024/25. 46-й тур, 3 мая

Плимут – Лидс – 1:2

Голы: Бирам, 18 (автогол) – Гнонто, 53, Соломон, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Лидс).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
18’
ГОЛ ! Автогол забил Сэм Байрэм (Лидс).
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Лидс Плимут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Манор Соломон видео голов и обзор Максим Таловеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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