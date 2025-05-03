Астон Вилла вышла в лидеры АПЛ по одному интересному показателю
Юри Тилеманс забил гол в ворота «Фулхэма» после розыгрыша углового
В матче 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома победила «Фулхэм» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит после розыгрыша углового. Забитым мячом отметился Юри Тилеманс.
Этот гол стал для «Астон Виллы» уже 15-м в сезоне, который был забит после стандартного положения. В расчете не взять во внимание голы с пенальти и автоголы.
По этому показателю команда из Бирмингема сравнялась с «Кристал Пэлас», лидером АПЛ по количеству забитых голов со стандартных положений, в активе которого 15 таких голов.
Для Юри Тилеманса этот гол стал 10-м результативным действием в сезоне, что является повторением его личного рекорда.
10 – 2020/21 (6+4, «Лестер Сити»)
10 – 2021/22 (6+4, «Лестер Сити»)
10 – 2024/25 (3+7, «Астон Вилла»)
Youri Tielemans' opener against Fulham was Aston Villa's 15th goal from set-pieces (excluding own goals) this season.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 3, 2025
No team have scored more. pic.twitter.com/1ZDaDhRAyY
Youri Tielemans most G+A in a single Premier League campaign:— Squawka Live (@Squawka_Live) May 3, 2025
◎ 10 - 2020/21
◎ 10 - 2021/22
◉ 10 - 2024/25
One more for a PB. 💪 pic.twitter.com/uqvLyYxAhs
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