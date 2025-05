Астон Вилла вышла в лидеры АПЛ по одному интересному показателю

В матче 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома победила «Фулхэм» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит после розыгрыша углового. Забитым мячом отметился Юри Тилеманс.

Этот гол стал для «Астон Виллы» уже 15-м в сезоне, который был забит после стандартного положения. В расчете не взять во внимание голы с пенальти и автоголы.

По этому показателю команда из Бирмингема сравнялась с «Кристал Пэлас», лидером АПЛ по количеству забитых голов со стандартных положений, в активе которого 15 таких голов.

Для Юри Тилеманса этот гол стал 10-м результативным действием в сезоне, что является повторением его личного рекорда.

10 – 2020/21 (6+4, «Лестер Сити»)

10 – 2021/22 (6+4, «Лестер Сити»)

10 – 2024/25 (3+7, «Астон Вилла»)

