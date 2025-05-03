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  4. Астон Вилла вышла в лидеры АПЛ по одному интересному показателю
Англия
03 мая 2025, 20:00 |
299
0

Астон Вилла вышла в лидеры АПЛ по одному интересному показателю

Юри Тилеманс забил гол в ворота «Фулхэма» после розыгрыша углового

03 мая 2025, 20:00 |
299
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Астон Вилла вышла в лидеры АПЛ по одному интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

В матче 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома победила «Фулхэм» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит после розыгрыша углового. Забитым мячом отметился Юри Тилеманс.

Этот гол стал для «Астон Виллы» уже 15-м в сезоне, который был забит после стандартного положения. В расчете не взять во внимание голы с пенальти и автоголы.

По этому показателю команда из Бирмингема сравнялась с «Кристал Пэлас», лидером АПЛ по количеству забитых голов со стандартных положений, в активе которого 15 таких голов.

Для Юри Тилеманса этот гол стал 10-м результативным действием в сезоне, что является повторением его личного рекорда.

10 – 2020/21 (6+4, «Лестер Сити»)
10 – 2021/22 (6+4, «Лестер Сити»)
10 – 2024/25 (3+7, «Астон Вилла»)

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Астон Вилла Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Юри Тилеманс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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