Коко Гауфф рассказала, с каким настроем вышла на матч против Свентек

Американская теннисистка Коко Гауфф после уверенной победы над Игой Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде в послематчевом интервью рассказала, с каким настроем вышла на матч.

«Ментально я была заряжена весь матч, думаю, я играла агрессивно, но с запасом.

Возможно, Ига сегодня показала не свой лучший уровень, но я в какой-то мере заставила ее чувствовать себя некомфортно на корте. Я действительно довольна своей игрой сегодня».

Затем у Гауфф спросили, насколько важно было сохранять концентрацию на протяжении всей встречи.

«Очень важно, особенно когда играешь с такой соперницей, как Ига (Свентек). В любой момент она может вернуться в игру и начать показывать отличный теннис.

Для меня важно было сохранять уровень, а на самом деле – даже повышать его. Я знала, что во втором сете нужно добавить, потому что она способна вернуться.

Я очень довольна своей игрой. Мне отлично в Мадриде, я счастлива снова играть на этом корте и выйти в свой первый финал здесь».

Свентек доминировала в начальной стадии противостояния с Гауфф, выиграв первые семь матчей на уровне тура WTA. Однако ситуация меняется: теперь американка победила в трех встречах подряд, сократив общее отставание в личных встречах до 4:11.

