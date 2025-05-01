Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) стала первой финалисткой грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В полуфинале американка разгромила вторую сеяную и действующую чемпионку Игу Свентек (Польша, WTA 2) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала

Коко Гауфф (США) [4] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:1, 6:1

Коко ни разу не отдала свою подачу и сделала пять брейков.

Гауфф и Свентек провели 15-е очное противостояние. Представительница США добыла четвертую победу. В частности, Коко переиграла польку в третий раз подряд (Итоговый турнир 2024 и United Cup 2025).

В финале тысячника Коко поборется за трофей либо с Ариной Соболенко, либо с Элиной Свитолиной.

Коко проведет 11-й финал на уровне Тура (9 титулов), третий на соревнованиях категории WTA 1000 (два трофея – в Цинциннати-2023 и Пекине-2024) и первый в сезоне.

Помимо Иги, Гауфф в Мадриде также прошла Даяну Ястремскую, Энн Ли, Белинду Бенчич и Мирру Андрееву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Ига Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек