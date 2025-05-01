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  4. Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
WTA
01 мая 2025, 18:15 | Обновлено 01 мая 2025, 18:30
919
5

Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида

Коко разгромила вторую ракетку мира в двух сетах, отдав всего два гейма

01 мая 2025, 18:15 | Обновлено 01 мая 2025, 18:30
919
5
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) стала первой финалисткой грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В полуфинале американка разгромила вторую сеяную и действующую чемпионку Игу Свентек (Польша, WTA 2) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала

Коко Гауфф (США) [4] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:1, 6:1

Коко ни разу не отдала свою подачу и сделала пять брейков.

Гауфф и Свентек провели 15-е очное противостояние. Представительница США добыла четвертую победу. В частности, Коко переиграла польку в третий раз подряд (Итоговый турнир 2024 и United Cup 2025).

В финале тысячника Коко поборется за трофей либо с Ариной Соболенко, либо с Элиной Свитолиной.

Коко проведет 11-й финал на уровне Тура (9 титулов), третий на соревнованиях категории WTA 1000 (два трофея – в Цинциннати-2023 и Пекине-2024) и первый в сезоне.

Помимо Иги, Гауфф в Мадриде также прошла Даяну Ястремскую, Энн Ли, Белинду Бенчич и Мирру Андрееву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
забула допінг прийняти )
бульбозавр таких пропусків у прийомі допінгу не робить, тому що ще не попадала, хтось прикриває її товстий зад.
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+5
Sit Simurg
А що коїться ? .. Іга просто вже не може виводити діуретиками все те що вона приймала (як було раніше) - тому що під постійним наглядом ..  
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0
mevast
Статистика свідчить про майже повне домінування Гофф в особистих зустрічах. Цей матч тому підтвердження. Гру Свьонтек неможливо пояснити. Склалось враження, що вона скоріше хотіла закінчити поєдинок. 
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0
Fdail
Читав думку в інтернеті десь на початку співпраці, що новий тренер Свьонтек - абсолютний профан у цій справі й здобув ім'я лише на тому ,що був спаринг партнером Кляйстер й вона взяла його тренером. Ну, поки результат Іги на обличчя , як кажуть. Абсолютна деградація абсолютно в кожному ігровому/ментальному/фізичному аспекті. Це просто якась бездарщина. І якщо забрати моє ставлення до її перезвування за дужки, то дуже шкода. Її піковий грунтовий теніс не просто так був настільки вражаючим(що називали Нажаль в юбці), та й якщо подивитися юніори й матчі після першої перемоги рг, то можна побачити, що вона ще й була непогано технічно оснащена,що можна було розвивати, а не тупо забути. А поки бачиться , що вона котиться в якусь прірву. Дуже-дуже шкода.
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0
serhiy
Сію тобі в очі, сію проти ночі!
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже!
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-2
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