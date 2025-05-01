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WTA
01 мая 2025, 08:15 | Обновлено 01 мая 2025, 08:25
1249
0

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде

Поединок состоится 1 мая и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву

01 мая 2025, 08:15 | Обновлено 01 мая 2025, 08:25
1249
0
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Коллаж Sport.ua

1 мая в полуфинале турнира в Мадриде между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 17) и Арина Соболенко (WTA 1).

Встреча начнется в 22:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка проводит свой лучший турнир в сезоне, полуфинал Мадрида явно будет выше статусом, чем выигранный титул в Руане. Свитолина играет, как опытная теннисистка, которая знает, чего хочет.

Пока ни одной партии теннисистка не отдала в Мадриде, обыграв Сонай Картал – 6:3, 6:1, Елену Рыбакину – 6:3, 6:4, Марию Саккари – 6:3, 6:4. В четвертьфинале Элина тестировала молодую японку Утидзиму, матч продолжался меньше часа, в итоге – 6:2, 6:1 в пользу украинки. Таким образом, серия побед на грунте уже достигла девяти матчей в Туре и 11, если учитывать поединки в КБДК за сборную.

В своей текущей форме Свитолина способна обыграть даже лидера мирового рейтинга. Страха здесь точно не будет, главное показать свой теннис. Элина в онлайн рейтинге уже поднялась на 14-е место, а победа в предстоящем матче позволит взлететь на 11-ю строчку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Арина Соболенко

Лидер мирового рейтинга ожидаемо дошла до полуфинала турнира в Мадриде. До четвертьфинала у белоруской «нейтралки» особых проблем не было, а вот с Костюк было невероятно сложно, счет говорит сам за себя – 7:6, 7:6. В обеих партиях Соболенко пришлось отыгрывать сетболы.

Последний матч показал, что против белоруски можно играть и побеждать ее, у Марты немного не получилось, хотя матч она провела отличный. Возможно получится у Свитолиной. Соболенко в неплохой для себя форме, выиграла турниры Майами в Брисбене, были финалы Aus Open, Индиан Уэллс, Штутгарт. Независимо от итого турнира, Соболенко сохранит за собой статус первой ракетки мира.

Стоит отметить, что белоруска часто выезжает за счет своей мощи, даже когда показывает не самую качественную игру, проваливается она редко, хотя и такое бывало в этом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Личные встречи

В очных противостояниях счет 4:1 в пользу Соболенко, хотя большинство встреч прошло в напряженной борьбе. На грунте спортсменки пересекались трижды, здесь Свитолина уступает 1:2.

Прогноз

Вполне очевидно, что Соболенко идет фаворитом, хотя букмекеры дают и украинке неплохие шансы на успех.

Свитолина больше отдыхала перед этим полуфиналом, провела относительно легкий матч, а вот Соболенко потратила немало сил в четвертьфинале. Возможно, выглядит слишком оптимистично, но здесь и сейчас украинка способна создать сенсацию, поставлю на ее чистую победу.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,67.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
01.05.2025 -
22:30
Арина Соболенко
Перемога Світоліної 2.67 Сделать ставку

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Элина Свитолина Арина Соболенко WTA Мадрид прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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